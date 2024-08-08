Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Виктории: «Уважаю Вернидуба. Он вступил в ряды ВСУ»
Лига Европы
08 августа 2024, 02:30 | Обновлено 08 августа 2024, 02:31
189
0

Тренер Виктории: «Уважаю Вернидуба. Он вступил в ряды ВСУ»

Главный тренер чешской «Виктории» Пльзень поделился ожиданиями от матча против ФК «Кривбасс»

08 августа 2024, 02:30 | Обновлено 08 августа 2024, 02:31
189
0
Тренер Виктории: «Уважаю Вернидуба. Он вступил в ряды ВСУ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирослав Коубек

Главный тренер пльзеньской «Виктории» Мирослав Коубек поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25 против украинского «Кривбасса».

– Все ли игроки готовы к матчу?

– Да, у нас очень много травмированных футболистов. Но несмотря на это, мы одержали две победы в первых трех матчах чемпионата Чехии и движемся дальше.

– Юрий Вернидуб отмечал некоторых игроков «Виктории». А кого вы можете выделить в составе «Кривбасса»?

– Конечно, мы знаем каждого игрока «Кривбасса», ведь разбираем их и готовимся. Но выделять кого-то я не хочу.

– Увидим ли мы такую же игру, как в спарринге на сборах в Испании?

– За основу мы брали также и эту игру. Но прошло много времени, «Кривбасс» изменился. Мы смотрели игру против «Черноморца» и разбирали также ее.

– В спарринге против «Кривбасса» в Испании было очень много карточек, игра была жесткой. Ожидаете такой же игры?

– «Кривбасс» – хорошая команда, хорошо технически оснащена. Но и мы усилились за это время. Завтра обе команды ждет тяжелый поединок. Посмотрим, какой будет игра в итоге.

– Какие новости из лазарета команды?

– Надеюсь, Едличка успеет восстановиться к завтрашней игре. Также Валента уже начал силовые тренировки. Вскоре мы увидим их на футбольном поле. Также ждем возвращения к игре Палуски.

– Юрий Вернидуб сказал, что «Кривбасс» играет для народа Украины, который переживает тяжелые времена из-за войны. Они очень сильно мотивированы. Учитываете ли вы это?

– Да, хочу отметить храбрость и силу «Кривбасса». Вернидуб работал в Молдове, и после начала войны он вступил в ряды ВСУ. Я его очень уважаю. Он – настоящий мужчина и храбрый человек. Да, мы учитываем этот фактор, что «Кривбасс» очень мотивирован.

В третьем раунде квалификации Лиги Европы «Кривбасс» сыграет с чешской «Викторией».

По теме:
Капитан Виктории: «Мы видели, как играет Кривбасс. Это боевая команда»
ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Конечно, хотелось бы играть дома, в Кривом Роге»
ВЕРНИДУБ: «Виктория играет агрессивно, но мы к этому готовы»
Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Виктория Пльзень
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
Футбол | 07 августа 2024, 03:39 5
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси

Украинский голкипер спас свою команду от пропущенного мяча

Бывший украинский борец Новиков вышел в финал Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 07 августа 2024, 21:01 8
Бывший украинский борец Новиков вышел в финал Олимпиады-2024
Бывший украинский борец Новиков вышел в финал Олимпиады-2024

В финале он встретится с обидчиком Беленюка

Ройс нашел новый клуб. Он будет играть в лиге с самым титулованным игроком
Футбол | 07.08.2024, 22:13
Ройс нашел новый клуб. Он будет играть в лиге с самым титулованным игроком
Ройс нашел новый клуб. Он будет играть в лиге с самым титулованным игроком
Анонс Олимпиады на 7 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 07.08.2024, 06:23
Анонс Олимпиады на 7 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 7 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
Футбол | 07.08.2024, 09:35
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
06.08.2024, 01:59 2
Футбол
Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США
Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США
07.08.2024, 04:23 1
Футбол
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
06.08.2024, 14:58 58
Футбол
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
06.08.2024, 00:48 5
Олимпийские игры
Анонс Олимпиады на 6 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 6 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
06.08.2024, 06:23 19
Олимпийские игры
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
06.08.2024, 21:07 3
Олимпийские игры
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
07.08.2024, 00:15 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем