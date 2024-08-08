Тренер Виктории: «Уважаю Вернидуба. Он вступил в ряды ВСУ»

Главный тренер пльзеньской «Виктории» Мирослав Коубек поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25 против украинского «Кривбасса».

– Все ли игроки готовы к матчу?

– Да, у нас очень много травмированных футболистов. Но несмотря на это, мы одержали две победы в первых трех матчах чемпионата Чехии и движемся дальше.

– Юрий Вернидуб отмечал некоторых игроков «Виктории». А кого вы можете выделить в составе «Кривбасса»?

– Конечно, мы знаем каждого игрока «Кривбасса», ведь разбираем их и готовимся. Но выделять кого-то я не хочу.

– Увидим ли мы такую же игру, как в спарринге на сборах в Испании?

– За основу мы брали также и эту игру. Но прошло много времени, «Кривбасс» изменился. Мы смотрели игру против «Черноморца» и разбирали также ее.

– В спарринге против «Кривбасса» в Испании было очень много карточек, игра была жесткой. Ожидаете такой же игры?

– «Кривбасс» – хорошая команда, хорошо технически оснащена. Но и мы усилились за это время. Завтра обе команды ждет тяжелый поединок. Посмотрим, какой будет игра в итоге.

– Какие новости из лазарета команды?

– Надеюсь, Едличка успеет восстановиться к завтрашней игре. Также Валента уже начал силовые тренировки. Вскоре мы увидим их на футбольном поле. Также ждем возвращения к игре Палуски.

– Юрий Вернидуб сказал, что «Кривбасс» играет для народа Украины, который переживает тяжелые времена из-за войны. Они очень сильно мотивированы. Учитываете ли вы это?

– Да, хочу отметить храбрость и силу «Кривбасса». Вернидуб работал в Молдове, и после начала войны он вступил в ряды ВСУ. Я его очень уважаю. Он – настоящий мужчина и храбрый человек. Да, мы учитываем этот фактор, что «Кривбасс» очень мотивирован.

В третьем раунде квалификации Лиги Европы «Кривбасс» сыграет с чешской «Викторией».