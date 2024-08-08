Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Конечно, хотелось бы играть дома, в Кривом Роге»
Лига Европы
08 августа 2024, 02:14 |
24
0

ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Конечно, хотелось бы играть дома, в Кривом Роге»

Капитан ФК «Кривбасс» поделился ожиданиями от матча против чешской «Виктории» Пльзень

08 августа 2024, 02:14 |
24
0
ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Конечно, хотелось бы играть дома, в Кривом Роге»
ФК Кривбасс. Дмитрий Хомченовский

Полузащитник и капитан «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25 против чешской «Виктории» Пльзень.

– Во-первых, хочу выразить большую благодарность нашим Вооруженным Силам Украины за возможность находиться здесь и играть в еврокубках. Что касается игры, то мы настроены серьезно. Понимаем, в каком турнире играем, и намерены здесь остаться. Знаем, за кого играем. Рассматриваем его слабые стороны.

– Является ли проблемой то, что «Кривбасс» играет не в Кривом Роге, а здесь, в Словакии?

– Конечно, хотелось бы играть дома, в Кривом Роге, ведь для города и клуба это большой праздник. Но, как уже сказал Юрий Вернидуб, он как никто знает, где на самом деле тяжело. Поэтому мы не думаем о том, где играть. Просто выходим и показываем, что хотим сражаться так, как наши ребята, Вооруженные Силы Украины, сражаются сейчас.

В третьем раунде квалификации Лиги Европы «Кривбасс» сыграет с чешской «Викторией».

По теме:
Капитан Виктории: «Мы видели, как играет Кривбасс. Это боевая команда»
Тренер Виктории: «Уважаю Вернидуба. Он вступил в ряды ВСУ»
ВЕРНИДУБ: «Виктория играет агрессивно, но мы к этому готовы»
Дмитрий Хомченовский Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Виктория Пльзень
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ройс нашел новый клуб. Он будет играть в лиге с самым титулованным игроком
Футбол | 07 августа 2024, 22:13 0
Ройс нашел новый клуб. Он будет играть в лиге с самым титулованным игроком
Ройс нашел новый клуб. Он будет играть в лиге с самым титулованным игроком

Марко будет выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси»

Беленюк уверенно вышел в полуфинал на ОИ-2024 в Париже
Олимпийские игры | 07 августа 2024, 14:23 18
Беленюк уверенно вышел в полуфинал на ОИ-2024 в Париже
Беленюк уверенно вышел в полуфинал на ОИ-2024 в Париже

Жан победил Нурсултана Турсынова из Казахстана

Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США
Футбол | 07.08.2024, 04:23
Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США
Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США
Шансом не воспользовалась. Ливач проиграла схватку за бронзу Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 07.08.2024, 22:34
Шансом не воспользовалась. Ливач проиграла схватку за бронзу Олимпиады-2024
Шансом не воспользовалась. Ливач проиграла схватку за бронзу Олимпиады-2024
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
Бокс | 07.08.2024, 14:16
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе!
Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе!
06.08.2024, 22:33 21
Олимпийские игры
Анонс Олимпиады на 7 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 7 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
07.08.2024, 06:23 13
Олимпийские игры
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
07.08.2024, 03:39 5
Футбол
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
06.08.2024, 01:59 2
Футбол
Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира
Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира
06.08.2024, 07:05 15
Футбол
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
06.08.2024, 21:07 3
Олимпийские игры
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
06.08.2024, 00:48 5
Олимпийские игры
Назван топовый клуб, который может возглавить легендарный Зидан
Назван топовый клуб, который может возглавить легендарный Зидан
06.08.2024, 07:28 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем