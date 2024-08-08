ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Конечно, хотелось бы играть дома, в Кривом Роге»
Капитан ФК «Кривбасс» поделился ожиданиями от матча против чешской «Виктории» Пльзень
Полузащитник и капитан «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25 против чешской «Виктории» Пльзень.
– Во-первых, хочу выразить большую благодарность нашим Вооруженным Силам Украины за возможность находиться здесь и играть в еврокубках. Что касается игры, то мы настроены серьезно. Понимаем, в каком турнире играем, и намерены здесь остаться. Знаем, за кого играем. Рассматриваем его слабые стороны.
– Является ли проблемой то, что «Кривбасс» играет не в Кривом Роге, а здесь, в Словакии?
– Конечно, хотелось бы играть дома, в Кривом Роге, ведь для города и клуба это большой праздник. Но, как уже сказал Юрий Вернидуб, он как никто знает, где на самом деле тяжело. Поэтому мы не думаем о том, где играть. Просто выходим и показываем, что хотим сражаться так, как наши ребята, Вооруженные Силы Украины, сражаются сейчас.
В третьем раунде квалификации Лиги Европы «Кривбасс» сыграет с чешской «Викторией».
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