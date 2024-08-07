Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Многолетний помощник Луческу отказался работать с Мирчей в сборной Румынии
Румыния
07 августа 2024, 19:28 | Обновлено 07 августа 2024, 19:44
2348
0

Многолетний помощник Луческу отказался работать с Мирчей в сборной Румынии

Александра Спиридона не прельстила возможность войти в тренерский штаб «трехцветных»

07 августа 2024, 19:28 | Обновлено 07 августа 2024, 19:44
2348
0
Многолетний помощник Луческу отказался работать с Мирчей в сборной Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Спиридон

Бывший наставник «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу накануне был официально представлен новым главным тренером национальной сборной Румынии.

По данным молдовской прессы, 79-летний румын был крайне заинтересован в том, чтобы его ассистентом в стане «трехцветных» стал Александр Спиридон, который ранее на протяжении долгих лет помогал Мирче в «Шахтере».

Ряд источников вчера даже сообщал, что Спиридон согласился и вновь будет помощником Луческу.

Однако, по сведениям moldfootball.com, информация о том, что Спиридон будет помогать Луческу в сборной Румынии не соответствует действительности.

Карьерные пути Луческу и Спиридона разошлись в 2017 году, после того, как оба специалиста ушли из «зенита». Впоследствии Александр работал главным тренером сборной Молдовы, а вот от предложения войти в штаб Луческу в киевском «Динамо» отказался, хотя первоначально ответил на него согласием.

В настоящий момент Спиридону 64 года. С лета 2019-го специалист пребывает без работы.

По теме:
ПСВ попробует подписать экс-игрока Шахтера, который блистал в Нидерландах
Агент экс-вингера Шахтера находится в Италии, где договаривается с Наполи
Никогда не говори никогда. Луческу вновь нарушил обещание, но не мог иначе
Александр Спиридон Мирча Луческу сборная Румынии по футболу Шахтер Донецк назначение тренера
Алексей Сливченко Источник: Moldfootball.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе!
Олимпийские игры | 06 августа 2024, 22:33 21
Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе!
Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе!

Михаин Лопес стал первым в истории пятикратным золотым медалистом Игр в греко-римской борьбе

«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
Футбол | 07 августа 2024, 09:35 7
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо

Бывший игрок киевлян прокомментировал ничью против «Рейнджерс»

Будет медаль! Насибов вышел в финал Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 07.08.2024, 19:32
Будет медаль! Насибов вышел в финал Олимпиады-2024
Будет медаль! Насибов вышел в финал Олимпиады-2024
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
Футбол | 07.08.2024, 20:26
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США
Футбол | 07.08.2024, 04:23
Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США
Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
06.08.2024, 01:59 1
Футбол
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
07.08.2024, 03:39 5
Футбол
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
06.08.2024, 00:48 5
Олимпийские игры
Украина стала третьей в заезде байдарок-двоек на Олимпиаде-2024
Украина стала третьей в заезде байдарок-двоек на Олимпиаде-2024
06.08.2024, 12:51
Олимпийские игры
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
05.08.2024, 21:09 3
Олимпийские игры
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
06.08.2024, 14:58 58
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
07.08.2024, 00:15 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем