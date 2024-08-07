Многолетний помощник Луческу отказался работать с Мирчей в сборной Румынии
Александра Спиридона не прельстила возможность войти в тренерский штаб «трехцветных»
Бывший наставник «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу накануне был официально представлен новым главным тренером национальной сборной Румынии.
По данным молдовской прессы, 79-летний румын был крайне заинтересован в том, чтобы его ассистентом в стане «трехцветных» стал Александр Спиридон, который ранее на протяжении долгих лет помогал Мирче в «Шахтере».
Ряд источников вчера даже сообщал, что Спиридон согласился и вновь будет помощником Луческу.
Однако, по сведениям moldfootball.com, информация о том, что Спиридон будет помогать Луческу в сборной Румынии не соответствует действительности.
Карьерные пути Луческу и Спиридона разошлись в 2017 году, после того, как оба специалиста ушли из «зенита». Впоследствии Александр работал главным тренером сборной Молдовы, а вот от предложения войти в штаб Луческу в киевском «Динамо» отказался, хотя первоначально ответил на него согласием.
В настоящий момент Спиридону 64 года. С лета 2019-го специалист пребывает без работы.
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