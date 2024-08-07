Италия07 августа 2024, 18:37 | Обновлено 07 августа 2024, 18:41
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Одноклубник Малиновского заменит Скамакку в Аталанте
Матео Ретеги вскоре покинет «Дженоа»
07 августа 2024, 18:37 | Обновлено 07 августа 2024, 18:41
371
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«Аталанта» сумела оперативно найти замену своему форварду Джанлуке Скамакке, который выбыл примерно на полгода из-за разрыва крестообразных связок колена.
По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, клуб из Бергамо в шаге от подписания другого форварда сборной Италии – Матео Ретеги из «Дженоа». Ожидается, что сумма трансфера составит 22 миллиона евро плюс 3 миллиона бонусов.
В прошлом сезоне на счету 25-летнего Ретеги 9 голов и 3 ассиста в 31 матче за «Дженоа» во всех турнирах.
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