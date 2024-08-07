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Италия
07 августа 2024, 18:37 | Обновлено 07 августа 2024, 18:41
371
0

Одноклубник Малиновского заменит Скамакку в Аталанте

Матео Ретеги вскоре покинет «Дженоа»

07 августа 2024, 18:37 | Обновлено 07 августа 2024, 18:41
371
0
Одноклубник Малиновского заменит Скамакку в Аталанте
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

«Аталанта» сумела оперативно найти замену своему форварду Джанлуке Скамакке, который выбыл примерно на полгода из-за разрыва крестообразных связок колена.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, клуб из Бергамо в шаге от подписания другого форварда сборной Италии – Матео Ретеги из «Дженоа». Ожидается, что сумма трансфера составит 22 миллиона евро плюс 3 миллиона бонусов.

В прошлом сезоне на счету 25-летнего Ретеги 9 голов и 3 ассиста в 31 матче за «Дженоа» во всех турнирах.

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Джанлука Скамакка Матео Ретеги Дженоа Аталанта трансферы трансферы Серии A Джанлука Ди Марцио
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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