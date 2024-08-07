Одноклубник Малиновского заменит Скамакку в Аталанте

«Аталанта» сумела оперативно найти замену своему форварду Джанлуке Скамакке, который выбыл примерно на полгода из-за разрыва крестообразных связок колена.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, клуб из Бергамо в шаге от подписания другого форварда сборной Италии – Матео Ретеги из «Дженоа». Ожидается, что сумма трансфера составит 22 миллиона евро плюс 3 миллиона бонусов.

В прошлом сезоне на счету 25-летнего Ретеги 9 голов и 3 ассиста в 31 матче за «Дженоа» во всех турнирах.