Герой полуфинала Лиги Европы пропустит первую половину сезона
Игрок «Аталанты» Джанлука Скамакка получил серьезную травму колена во время товарищеской встречи
Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка получил серьезную травму колена во время товарищеской встречи с «Пармой».
25-летний форвард был немедленно направлен на детальное медицинское обследование, результаты которого оказались крайне неутешительными для фанатов клуба.
Медицинский штаб клуба диагностировал у игрока повреждение мениска, восстановление после которого займет от шести до семи месяцев. Это означает, что Скамакка не только пропустит остаток 2024 года, но и может отсутствовать на поле в начале следующего календарного года.
Таким образом, итальянец не сможет помочь своей команде в предстоящем матче за Суперкубок УЕФА против мадридского «Реала».
В минувшем сезоне Скамакка провел 44 матча за «Аталанту», отметившись 19 голами и 8 результативными передачами. Однако главным его достижением является дубль в полуфинале Лиги Европы против английского «Ливерпуля».
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