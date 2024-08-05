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Италия
05 августа 2024, 20:38 |
475
0

Герой полуфинала Лиги Европы пропустит первую половину сезона

Игрок «Аталанты» Джанлука Скамакка получил серьезную травму колена во время товарищеской встречи

05 августа 2024, 20:38 |
475
0
Герой полуфинала Лиги Европы пропустит первую половину сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Скамакка

Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка получил серьезную травму колена во время товарищеской встречи с «Пармой».

25-летний форвард был немедленно направлен на детальное медицинское обследование, результаты которого оказались крайне неутешительными для фанатов клуба.

Медицинский штаб клуба диагностировал у игрока повреждение мениска, восстановление после которого займет от шести до семи месяцев. Это означает, что Скамакка не только пропустит остаток 2024 года, но и может отсутствовать на поле в начале следующего календарного года.

Таким образом, итальянец не сможет помочь своей команде в предстоящем матче за Суперкубок УЕФА против мадридского «Реала».

В минувшем сезоне Скамакка провел 44 матча за «Аталанту», отметившись 19 голами и 8 результативными передачами. Однако главным его достижением является дубль в полуфинале Лиги Европы против английского «Ливерпуля».

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Алексей Тиньков Источник: Джанлука Ди Марцио
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