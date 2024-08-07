Германия07 августа 2024, 16:41 |
905
0
ФОТО. Непривычные цвета. Боруссия Дортмунд презентовала гостевую форму
Финалисты Лиги чемпионов будут играть в белом
07 августа 2024, 16:41 |
905
0
Финалист Лиги чемпионов 2023/2024, «Боруссия» Дортмунд, вместе со своим техническим спонсором, компанией «Puma», презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025.
Он выполнен в непривычном для клуба белом цвете с небольшими вставками черного. При чем, в бело-черном цвете выполнена не только форма, но и логотип «Боруссии».
Напомним, ранее «Боруссия» продала в «Вест Хэм» Никласа Фюллькруга.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 06 августа 2024, 18:58 12
Известный спортсмен готов завершить со спортом сразу после ОИ-2024
Олимпийские игры | 07 августа 2024, 13:00 12
Они уже раньше боксировали
Футбол | 07.08.2024, 17:19
Олимпийские игры | 06.08.2024, 22:33
Футбол | 06.08.2024, 20:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.08.2024, 06:23 19
06.08.2024, 01:59 1
05.08.2024, 18:28 17
07.08.2024, 04:23 1
07.08.2024, 06:23 13
07.08.2024, 09:35 7
07.08.2024, 03:39 3