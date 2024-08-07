ФОТО. Непривычные цвета. Боруссия Дортмунд презентовала гостевую форму

Финалист Лиги чемпионов 2023/2024, «Боруссия» Дортмунд, вместе со своим техническим спонсором, компанией «Puma», презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025.

Он выполнен в непривычном для клуба белом цвете с небольшими вставками черного. При чем, в бело-черном цвете выполнена не только форма, но и логотип «Боруссии».

Напомним, ранее «Боруссия» продала в «Вест Хэм» Никласа Фюллькруга.