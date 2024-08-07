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  4. ФОТО. Непривычные цвета. Боруссия Дортмунд презентовала гостевую форму
Германия
07 августа 2024, 16:41 |
905
0

ФОТО. Непривычные цвета. Боруссия Дортмунд презентовала гостевую форму

Финалисты Лиги чемпионов будут играть в белом

07 августа 2024, 16:41 |
905
0
ФОТО. Непривычные цвета. Боруссия Дортмунд презентовала гостевую форму
ФК Боруссия Дортмунд

Финалист Лиги чемпионов 2023/2024, «Боруссия» Дортмунд, вместе со своим техническим спонсором, компанией «Puma», презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025.

Он выполнен в непривычном для клуба белом цвете с небольшими вставками черного. При чем, в бело-черном цвете выполнена не только форма, но и логотип «Боруссии».

Напомним, ранее «Боруссия» продала в «Вест Хэм» Никласа Фюллькруга.

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Боруссия Дортмунд игровая форма фото Puma
Олег Дидух Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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