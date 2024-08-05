ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал форварда сборной Германии
Фюллькруг перебрался в состав лондонской команды
Клуб АПЛ «Вест Хэм» объявил о подписании контракта с форвардом «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Никласом Фюллькругом. Игрок получил четырехлетний контракт.
В минувшем сезоне 31-летний игрок забил 16 голов и сделал 10 результативных передач. На Евро-2024 Фюллькруг провел 5 матчей и забил 2 гола.
Сумма трансфера не разглашается, но ранее была информация о 30 миллионах евро.
Во время перехода Артема Довбика из «Жироны» в «Рому» сообщалось, что украинцем интересуется «Вест Хэм», который остановился на варианте с Фюллькругом.
East London’s newest forward, Niclas Füllkrug ⚒️ pic.twitter.com/QyGGR4WZfR— West Ham United (@WestHam) August 5, 2024
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