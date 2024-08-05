ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал форварда сборной Германии

Клуб АПЛ «Вест Хэм» объявил о подписании контракта с форвардом «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Никласом Фюллькругом. Игрок получил четырехлетний контракт.

В минувшем сезоне 31-летний игрок забил 16 голов и сделал 10 результативных передач. На Евро-2024 Фюллькруг провел 5 матчей и забил 2 гола.

Сумма трансфера не разглашается, но ранее была информация о 30 миллионах евро.

Во время перехода Артема Довбика из «Жироны» в «Рому» сообщалось, что украинцем интересуется «Вест Хэм», который остановился на варианте с Фюллькругом.