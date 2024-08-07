Итальянский топ-клуб нацелился на экс-конкурента Лунина по Реалу

Основной голкипер «Наполи» Алекс Мерет может покинуть клуб нынешним летом, и «Партенопеи» уже ищут ему замену. По информации итальянских СМИ, рассматривается кандидатура Кепы Аррисабалаги из «Челси».

Прошлый сезон 29-летний испанец провел в аренде в «Реале». Кепа готов вернуться в мадридский клуб, но ждет решения Андрея Лунина, уход которого освободит для Аррисабалаги место дублера Тибо Куртуа.

В сезоне 2023/2024 на счету Кепы 20 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он пропустил 18 голов и 9 раз отстоял «на ноль».