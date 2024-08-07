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Италия
07 августа 2024, 16:06 | Обновлено 07 августа 2024, 16:27
216
0

Итальянский топ-клуб нацелился на экс-конкурента Лунина по Реалу

Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в «Наполи»

07 августа 2024, 16:06 | Обновлено 07 августа 2024, 16:27
216
0
Итальянский топ-клуб нацелился на экс-конкурента Лунина по Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Основной голкипер «Наполи» Алекс Мерет может покинуть клуб нынешним летом, и «Партенопеи» уже ищут ему замену. По информации итальянских СМИ, рассматривается кандидатура Кепы Аррисабалаги из «Челси».

Прошлый сезон 29-летний испанец провел в аренде в «Реале». Кепа готов вернуться в мадридский клуб, но ждет решения Андрея Лунина, уход которого освободит для Аррисабалаги место дублера Тибо Куртуа.

В сезоне 2023/2024 на счету Кепы 20 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он пропустил 18 голов и 9 раз отстоял «на ноль».

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Кепа Аррисабалага Алекс Мерет Наполи Челси трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: Corriere dello Sport
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