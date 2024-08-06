В Реале уверены, что Куртуа будет основным. Ждут решение Лунина

По информации The Athletic, Андрей Лунин все еще не исключает, что покинет состав «Реала», однако никаких конкретных вариантов на этот момент у вратаря нет.

В «Реале» готовы ждать, потому что основным вратарем на старт сезона останется Тибо Куртуа. Мадридцы ожидают решение Лунина, а также достойных предложений за украинского кипера.

В режиме ожидания остается и Кепа Аррисабалага. Вратарь «Челси» хочет вернуться в «Реал» и готов быть резервистом Куртуа, если Лунин покинет команду.

Контракт Андрея истекает летом 2025 года, поэтому в клубе хотят решить вопрос до старта чемпионата.