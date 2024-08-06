В Реале уверены, что Куртуа будет основным. Ждут решение Лунина
Мадридский клуб сохраняет спокойствие
По информации The Athletic, Андрей Лунин все еще не исключает, что покинет состав «Реала», однако никаких конкретных вариантов на этот момент у вратаря нет.
В «Реале» готовы ждать, потому что основным вратарем на старт сезона останется Тибо Куртуа. Мадридцы ожидают решение Лунина, а также достойных предложений за украинского кипера.
В режиме ожидания остается и Кепа Аррисабалага. Вратарь «Челси» хочет вернуться в «Реал» и готов быть резервистом Куртуа, если Лунин покинет команду.
Контракт Андрея истекает летом 2025 года, поэтому в клубе хотят решить вопрос до старта чемпионата.
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