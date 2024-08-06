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  4. В Реале уверены, что Куртуа будет основным. Ждут решение Лунина
Испания
06 августа 2024, 18:48 |
103
0

В Реале уверены, что Куртуа будет основным. Ждут решение Лунина

Мадридский клуб сохраняет спокойствие

06 августа 2024, 18:48 |
103
0
В Реале уверены, что Куртуа будет основным. Ждут решение Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации The Athletic, Андрей Лунин все еще не исключает, что покинет состав «Реала», однако никаких конкретных вариантов на этот момент у вратаря нет.

В «Реале» готовы ждать, потому что основным вратарем на старт сезона останется Тибо Куртуа. Мадридцы ожидают решение Лунина, а также достойных предложений за украинского кипера.

В режиме ожидания остается и Кепа Аррисабалага. Вратарь «Челси» хочет вернуться в «Реал» и готов быть резервистом Куртуа, если Лунин покинет команду.

Контракт Андрея истекает летом 2025 года, поэтому в клубе хотят решить вопрос до старта чемпионата.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа Кепа Аррисабалага трансферы Ла Лиги трансферы
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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