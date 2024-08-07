ВИНИСИУС: «По-прежнему не устаю восхищаться Лукой Модричем»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о планах на сезон

«Хочу завоевать больше трофеев, чем в прошлом сезоне, забить больше голов, сделать больше голевых передач и продолжать развиваться, ведь мне всего 24 года.

Я здесь уже шесть лет, но по-прежнему не устаю восхищаться Лукой Модричем, который проводит с нами еще один год. Учиться у него и других футболистов – это всегда полезно».

В прошедшем сезоне Ла Лиги бразилец провел 26 матчей и забил 15 голов.