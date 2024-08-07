Испания07 августа 2024, 14:25 | Обновлено 07 августа 2024, 14:26
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ВИНИСИУС: «По-прежнему не устаю восхищаться Лукой Модричем»
Нападающий мадридского «Реала» рассказал о планах на сезон
07 августа 2024, 14:25 | Обновлено 07 августа 2024, 14:26
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о планах на сезон
«Хочу завоевать больше трофеев, чем в прошлом сезоне, забить больше голов, сделать больше голевых передач и продолжать развиваться, ведь мне всего 24 года.
Я здесь уже шесть лет, но по-прежнему не устаю восхищаться Лукой Модричем, который проводит с нами еще один год. Учиться у него и других футболистов – это всегда полезно».
В прошедшем сезоне Ла Лиги бразилец провел 26 матчей и забил 15 голов.
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