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Лига чемпионов
07 августа 2024, 12:22 | Обновлено 07 августа 2024, 12:39
350
2

В ответном матче против Рейнджерс Динамо предстоит решить непростую задачу

После 1:1 на своем поле киевляне проходили дальше лишь в 3-х случаях из10

07 августа 2024, 12:22 | Обновлено 07 августа 2024, 12:39
350
2
В ответном матче против Рейнджерс Динамо предстоит решить непростую задачу
Getty Images/Global Images Ukraine

За время выступления в еврокубках «Динамо», разойдясь миром с соперниками в первом матче плей-офф на своем поле, сумело продолжить дальнейшую борьбу лишь в 5 случаях из 20 (25,0%). А конкретно при счете 1:1 – в 3-х из 10 (30,0%).

В свою очередь «Рейнджерс», сделав ничью на выезде, выходил в следующий круг 8 раз из 12 (66,7%), в том числе 5 из 7 после 1:1 в гостях (71,4%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Динамо после 1:1 в первом матче плей-офф дома

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет*

+/-

1977/78

КУ

1/32

Айнтрахт Бр ФРГ

0:0

-

1980/81

КУ

1/32

Левски-Спартак Болгария

0:0

-

1991/92

КЧ

1/8

Брондбю Дания

1:0

+

2008/09

КУ

1/16

Валенсия Испания

2:2

+

2008/09

КУ

1/2

Шахтер Украина

1:2

-

2010/11

ЛЧ

КР4

Аякс Нидерланды

1:2

-

2010/11

ЛЕ

1/4

Брага Португалия

0:0

-

2012/13

ЛЕ

1/16

Бордо Франция

0:1

-

2014/15

ЛЕ

1/4

Фиорентина Италия

0:2

-

2020/21

ЛЕ

1/16

Брюгге Бельгия

1:0

+

Рейнджерс после 1:1 в первом матче плей-офф в гостях

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет*

+/-

1966/67

КК

1/16

Гленторан Сев. Ирландия

4:0

+

1971/72

КК

1/16

Ренн Франция

1:0

+

1971/72

КК

1/4

Торино Италия

1:0

+

1971/72

КК

1/2

Бавария ФРГ

2:0

+

1979/80

КК

1/8

Валенсия Испания

1:3

-

1998/99

КУ

КР2

Бейтар Израиль

4:2

+

2020/21

ЛЕ

1/8

Славия Чехия

0:2

-

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 2
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kadaad
Судя по всему - Лига Европы.....Хотя для нынешнего Динамо это самый реальный турнир.
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+2
FCDK8841
Раньше и правило выездного гола действовало... Но ЛЕ будет норм для обкатки
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0
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