В ответном матче против Рейнджерс Динамо предстоит решить непростую задачу

За время выступления в еврокубках «Динамо», разойдясь миром с соперниками в первом матче плей-офф на своем поле, сумело продолжить дальнейшую борьбу лишь в 5 случаях из 20 (25,0%). А конкретно при счете 1:1 – в 3-х из 10 (30,0%).

В свою очередь «Рейнджерс», сделав ничью на выезде, выходил в следующий круг 8 раз из 12 (66,7%), в том числе 5 из 7 после 1:1 в гостях (71,4%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Динамо после 1:1 в первом матче плей-офф дома

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет* +/- 1977/78 КУ 1/32 Айнтрахт Бр ФРГ 0:0 - 1980/81 КУ 1/32 Левски-Спартак Болгария 0:0 - 1991/92 КЧ 1/8 Брондбю Дания 1:0 + 2008/09 КУ 1/16 Валенсия Испания 2:2 + 2008/09 КУ 1/2 Шахтер Украина 1:2 - 2010/11 ЛЧ КР4 Аякс Нидерланды 1:2 - 2010/11 ЛЕ 1/4 Брага Португалия 0:0 - 2012/13 ЛЕ 1/16 Бордо Франция 0:1 - 2014/15 ЛЕ 1/4 Фиорентина Италия 0:2 - 2020/21 ЛЕ 1/16 Брюгге Бельгия 1:0 +

Рейнджерс после 1:1 в первом матче плей-офф в гостях

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет* +/- 1966/67 КК 1/16 Гленторан Сев. Ирландия 4:0 + 1971/72 КК 1/16 Ренн Франция 1:0 + 1971/72 КК 1/4 Торино Италия 1:0 + 1971/72 КК 1/2 Бавария ФРГ 2:0 + 1979/80 КК 1/8 Валенсия Испания 1:3 - 1998/99 КУ КР2 Бейтар Израиль 4:2 + 2020/21 ЛЕ 1/8 Славия Чехия 0:2 -

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.