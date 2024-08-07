В ответном матче против Рейнджерс Динамо предстоит решить непростую задачу
После 1:1 на своем поле киевляне проходили дальше лишь в 3-х случаях из10
За время выступления в еврокубках «Динамо», разойдясь миром с соперниками в первом матче плей-офф на своем поле, сумело продолжить дальнейшую борьбу лишь в 5 случаях из 20 (25,0%). А конкретно при счете 1:1 – в 3-х из 10 (30,0%).
В свою очередь «Рейнджерс», сделав ничью на выезде, выходил в следующий круг 8 раз из 12 (66,7%), в том числе 5 из 7 после 1:1 в гостях (71,4%).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Динамо после 1:1 в первом матче плей-офф дома
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет*
|
+/-
|
1977/78
|
КУ
|
1/32
|
Айнтрахт Бр ФРГ
|
0:0
|
-
|
1980/81
|
КУ
|
1/32
|
Левски-Спартак Болгария
|
0:0
|
-
|
1991/92
|
КЧ
|
1/8
|
Брондбю Дания
|
1:0
|
+
|
2008/09
|
КУ
|
1/16
|
Валенсия Испания
|
2:2
|
+
|
2008/09
|
КУ
|
1/2
|
Шахтер Украина
|
1:2
|
-
|
2010/11
|
ЛЧ
|
КР4
|
Аякс Нидерланды
|
1:2
|
-
|
2010/11
|
ЛЕ
|
1/4
|
Брага Португалия
|
0:0
|
-
|
2012/13
|
ЛЕ
|
1/16
|
Бордо Франция
|
0:1
|
-
|
2014/15
|
ЛЕ
|
1/4
|
Фиорентина Италия
|
0:2
|
-
|
2020/21
|
ЛЕ
|
1/16
|
Брюгге Бельгия
|
1:0
|
+
Рейнджерс после 1:1 в первом матче плей-офф в гостях
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет*
|
+/-
|
1966/67
|
КК
|
1/16
|
Гленторан Сев. Ирландия
|
4:0
|
+
|
1971/72
|
КК
|
1/16
|
Ренн Франция
|
1:0
|
+
|
1971/72
|
КК
|
1/4
|
Торино Италия
|
1:0
|
+
|
1971/72
|
КК
|
1/2
|
Бавария ФРГ
|
2:0
|
+
|
1979/80
|
КК
|
1/8
|
Валенсия Испания
|
1:3
|
-
|
1998/99
|
КУ
|
КР2
|
Бейтар Израиль
|
4:2
|
+
|
2020/21
|
ЛЕ
|
1/8
|
Славия Чехия
|
0:2
|
-
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
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