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Украина. Премьер лига
07 августа 2024, 12:59 | Обновлено 07 августа 2024, 13:22
280
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала воспитанника Динамо

Виктор Близниченко присоединился к «пивоварам»

07 августа 2024, 12:59 | Обновлено 07 августа 2024, 13:22
280
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала воспитанника Динамо
ФК Оболонь Киев. Виктор Близниченко

Киевская «Оболонь» официально объявила о подписании украинского левого вингера киевского «Динамо» Виктора Близниченко.

Условия сотрудничества столичного клуба и 21-летнего футболиста не сообщаются.

Виктор Близниченко начинал карьеру в «Днепре», а затем продолжил в академии киевского «Динамо». Выступал в молодежном чемпионате Украины, но так и не дебютировал за основной состав киевского «Динамо».

Предыдущий сезон сыграл за «Кривбасс» на правах аренды – сыграл 11 матчей (171 минуту), забил 1 гол.

В составе команды ФК «Динамо» U-19 (Киев) Виктор Близниченко стал чемпионом Украины в сезоне 2018/19. В сезоне 2019/20 провел семь поединков на уровне юношеской Лиги чемпионов в составе «бело-синих».

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Оболонь
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