ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала воспитанника Динамо

Киевская «Оболонь» официально объявила о подписании украинского левого вингера киевского «Динамо» Виктора Близниченко.

Условия сотрудничества столичного клуба и 21-летнего футболиста не сообщаются.

Виктор Близниченко начинал карьеру в «Днепре», а затем продолжил в академии киевского «Динамо». Выступал в молодежном чемпионате Украины, но так и не дебютировал за основной состав киевского «Динамо».

Предыдущий сезон сыграл за «Кривбасс» на правах аренды – сыграл 11 матчей (171 минуту), забил 1 гол.

В составе команды ФК «Динамо» U-19 (Киев) Виктор Близниченко стал чемпионом Украины в сезоне 2018/19. В сезоне 2019/20 провел семь поединков на уровне юношеской Лиги чемпионов в составе «бело-синих».