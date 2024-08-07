Стало известно, кто будет работать новым пресс-атташе сборной Украины
После 14 лет работы Александра Гливынского на смену пришел Виталий Плецан
В Доме футбола в Киеве состоялось представление нового пресс-атташе сборной Украины по футболу.
После 14 лет работы Александра Глывинского на смену ему пришел журналист Виталий Плецан.
Плецан ранее работал ведущим студии и новостей на телеканалах Футбол 1/2/3, руководителем YouTube клуба Верес, журналистом каналов Футбол Time и Vzbirna.
Александр Глывинский проработал в должности пресс-атташе с 2010 года. Он работал еще при работе Мирона Маркевича главным тренером сборной. Во времена его работы в сборной сменились 10 главных тренеров. За этот период сборная Украины провела 142 матча, в которых одержала 75 побед.
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