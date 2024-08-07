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Украина. Премьер лига
07 августа 2024, 05:31 | Обновлено 07 августа 2024, 07:54
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Стало известно, кто будет работать новым пресс-атташе сборной Украины

После 14 лет работы Александра Гливынского на смену пришел Виталий Плецан

07 августа 2024, 05:31 | Обновлено 07 августа 2024, 07:54
450
0
Стало известно, кто будет работать новым пресс-атташе сборной Украины
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В Доме футбола в Киеве состоялось представление нового пресс-атташе сборной Украины по футболу.

После 14 лет работы Александра Глывинского на смену ему пришел журналист Виталий Плецан.

Плецан ранее работал ведущим студии и новостей на телеканалах Футбол 1/2/3, руководителем YouTube клуба Верес, журналистом каналов Футбол Time и Vzbirna.

Александр Глывинский проработал в должности пресс-атташе с 2010 года. Он работал еще при работе Мирона Маркевича главным тренером сборной. Во времена его работы в сборной сменились 10 главных тренеров. За этот период сборная Украины провела 142 матча, в которых одержала 75 побед.

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Александр Глывинский Игорь Бурбас сборная Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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