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Чемпионат Европы
11 июля 2024, 15:06 |
1782
4

Пресс-секретарь сборной Украины покинул должность после 14 лет работы

Александр Глывинский сконцентрируется на журналистике

11 июля 2024, 15:06 |
1782
4
Пресс-секретарь сборной Украины покинул должность после 14 лет работы
Фейсбук Александра Глывинского

Александр Глывинский сообщил, что покинул должность пресс-секретаря сборной Украины.

«И каждый финиш – это, по сути, старт.

Этим постом хочу сообщить, что 14-летний период моей работы в должности пресс-секретаря национальной команды Украины завершился. Это было интересное и длительное путешествие в лодке любимой команды всех украинцев – национальной команды Украины. Быть членом сборной Украины – это большая честь и одновременно ответственность, поэтому каждый день на этой должности, даже если что-то не удавалось, это большое и ценное приобретение для моего жизненного опыта.

142 матча (от матча Украина – Литва 2010-го в Харькове – до матча Украины с Бельгией в Дюссельдорфе), которые сборная провела при моем присутствии в штабе, 75 побед – это статистика, которая оставляет теплые и незабываемые ощущения в сердце. 10 главных тренеров, с которыми я работал – были разными и работалось с ними по-разному, но каждый из них, несомненно – личность. Каждому из них – спасибо за сотрудничество, но особая благодарность Мирону Маркевичу, который в 2010-м пригласил меня на эту должность и с легкой руки которого я остался здесь на 14 лет.

Двигаемся дальше, концентрируюсь на журналистике и всеми силами помогаю ВСУ, потому что главное сейчас – это победа», – написал Гливинский в фейсбуке.

Отметим, что 49-летний Александр Гливинский возглавляет Ассоциацию спортивных журналистов Украины.

Ранее УАФ оценила работу главного тренера сборной Сергея Реброва, он остался на своей должности.

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Александр Глывинский сборная Украины по футболу Евро-2024
Владимир Клепач Источник: Facebook
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Комментарии 4
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olex.mykhailov
типу знайшли крайнього в паганому виступі на Євро?
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+2
Volodymyr Priadko
Значить буде якась перебудова у збірній. Олександр за ці роки зробив багато, - побажаймо йому вдачі. 
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+1
umnuy2
ну то что чел вообще не тянул это было видно-имея доступ к телу сборной выпускать такой ущербный контент нужно уметь---там бы любой студент журналистики запилил бы круче
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+1
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