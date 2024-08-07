ФОТО. Досадная ничья. Как Динамо сражалось с Рейнджерс в Лиге чемпионов
Смотрите лучшие фотомгновения первого матча Q3 Лиги чемпионов в Люблине
6 августа в 21:00 прошел первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды встречались в польском городе Люблине на Арене Люблин.
На 38-й минуте прекрасно сыграл Караваев – Он прошел по правому флангу атаки и отдал пас Ванату, а тот прострелил в центр. Ярмоленко оказался в нужном месте и отправил мяч в пустые ворота.
Динамо упустило победу на последних секундах матча, гол забил Дессерс. Табло зафиксировало счет 1:1.
Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.
🏆 Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации
Первый матч. 6 августа, Люблин (Польша)
Динамо Киев (Украина) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1
Голы: Ярмоленко, 38 – Дессерс, 90+4
ФОТО. Досадная ничья. Как Динамо сражалось с Рейнджерс в Лиге чемпионов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Именитый француз может вернуться в «Реал»
Первое место в рейтинге занял легендарный Пеле