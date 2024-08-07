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Лига чемпионов
07 августа 2024, 06:00 | Обновлено 07 августа 2024, 06:55
321
0

ФОТО. Досадная ничья. Как Динамо сражалось с Рейнджерс в Лиге чемпионов

Смотрите лучшие фотомгновения первого матча Q3 Лиги чемпионов в Люблине

07 августа 2024, 06:00 | Обновлено 07 августа 2024, 06:55
321
0
ФОТО. Досадная ничья. Как Динамо сражалось с Рейнджерс в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 августа в 21:00 прошел первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречались в польском городе Люблине на Арене Люблин.

На 38-й минуте прекрасно сыграл Караваев – Он прошел по правому флангу атаки и отдал пас Ванату, а тот прострелил в центр. Ярмоленко оказался в нужном месте и отправил мяч в пустые ворота.

Динамо упустило победу на последних секундах матча, гол забил Дессерс. Табло зафиксировало счет 1:1.

Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.

🏆 Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации

Первый матч. 6 августа, Люблин (Польша)

Динамо Киев (Украина) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1

Голы: Ярмоленко, 38 – Дессерс, 90+4

ФОТО. Досадная ничья. Как Динамо сражалось с Рейнджерс в Лиге чемпионов

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс фото фотогалерея
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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