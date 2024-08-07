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Футбол
07 августа 2024, 02:41 | Обновлено 07 августа 2024, 03:33
155
0

Определены финалисты женского футбольного турнира Олимпиады

Финальный матч между Бразилией и США пройдет 6 августа

07 августа 2024, 02:41 | Обновлено 07 августа 2024, 03:33
155
0
Определены финалисты женского футбольного турнира Олимпиады
Getty Images/Global Images Ukraine

На Олимпийских играх 2024 продолжаются соревнования в женском футболе.

6 августа состоялись полуфинальные матчи женского футбольного турнира. По их итогам определились команды, которые сыграют в решающем матче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В полуфиналах сборная США в овертайме обыграла команду Германии (1:0), а Бразилия в результативном матче взяла верх над Испанией (4:2).

Финальный матч между Бразилией и США пройдет 10 августа в Париже. Днем ранее за бронзу сыграют Германия и Испания (9 августа в Лионе).

Олимпийские игры 2024

Футбол. Женщины

1/2 финала, 6 августа

19:00. Лион. США – Германия – 1:0 (д.в.)

Голы: София Смит, 95

22:00. Марсель. Бразилия – Испания – 4:2

Голы: Паредес, 6 (автогол), Габи Портильо, 45+4, Адриана, 72, Керолин, 90+1 – Дуда Сампайо, 85 (автогол), Паральюэло, 90+12

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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