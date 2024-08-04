В женском футболе определены команды-полуфиналисты Олимпиады 2024
В полуфиналах 6 авыгуста сыграют: Бразилия – Испания, США – Германия.
На Олимпийских играх 2024 продолжаются соревнования в футболе.
3 августа состоялись четвертьфинальные матчи женского футбольного турнира.
По их итогам определились 4 команд, которые продолжат борьбу в полуфиналах.
В полуфиналах сыграют: Бразилия – Испания, США – Германия.
Поединки 1/2 финала пройдут 6 августа.
Олимпийские игры 2024
Футбол. Женщины
1/4 финала, 3 августа
22:00. Франция – Бразилия – 0:1
Голы: Габи Портильо, 82
18:00. Испания – Колумбия – 2:2, пен. 4:2
Голы: Эрмосо, 79, Паредес, 90+7 – Рамирес, 12, Сантос, 52
16:00. США – Япония – 1:0
Гол: Родман, 105+2
20:00. Канада – Германия – 0:0, пен. 2:4
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