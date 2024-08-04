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Олимпийские игры
04 августа 2024, 04:37 | Обновлено 04 августа 2024, 04:55
123
0

В женском футболе определены команды-полуфиналисты Олимпиады 2024

В полуфиналах 6 авыгуста сыграют: Бразилия – Испания, США – Германия.

04 августа 2024, 04:37 | Обновлено 04 августа 2024, 04:55
123
0
В женском футболе определены команды-полуфиналисты Олимпиады 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

На Олимпийских играх 2024 продолжаются соревнования в футболе.

3 августа состоялись четвертьфинальные матчи женского футбольного турнира.

По их итогам определились 4 команд, которые продолжат борьбу в полуфиналах.

В полуфиналах сыграют: Бразилия – Испания, США – Германия.

Поединки 1/2 финала пройдут 6 августа.

Олимпийские игры 2024

Футбол. Женщины

1/4 финала, 3 августа

22:00. Франция – Бразилия – 0:1

Голы: Габи Портильо, 82

18:00. Испания – Колумбия – 2:2, пен. 4:2

Голы: Эрмосо, 79, Паредес, 90+7 – Рамирес, 12, Сантос, 52

16:00. США – Япония – 1:0

Гол: Родман, 105+2

20:00. Канада – Германия – 0:0, пен. 2:4

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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