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Англия
07 августа 2024, 01:55 | Обновлено 07 августа 2024, 02:17
59
0

Лунин и Мудрик – в резерве на товарищеский матч между Реалом и Челси

7 августа в 02:00 пройдет товарищеский матч под эгидой Soccer Champions Tour

07 августа 2024, 01:55 | Обновлено 07 августа 2024, 02:17
59
0
Лунин и Мудрик – в резерве на товарищеский матч между Реалом и Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

7 августа в 02:00 пройдет товарищеский матч под эгидой Soccer Champions Tour между командами Реал Мадрид и Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют на стадионе Банк оф Америка в Шарлотте.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин и вингер Челси Михаил Мудрик заявлены в резервном составе.

Стартовые составы команд на матч Реала и Челси

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товарищеские матчи Реал Мадрид Андрей Лунин Михаил Мудрик Челси Реал - Челси Soccer Champions Tour стартовые составы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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