Лунин и Мудрик – в резерве на товарищеский матч между Реалом и Челси
7 августа в 02:00 пройдет товарищеский матч под эгидой Soccer Champions Tour
7 августа в 02:00 пройдет товарищеский матч под эгидой Soccer Champions Tour между командами Реал Мадрид и Челси.
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Команды сыграют на стадионе Банк оф Америка в Шарлотте.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин и вингер Челси Михаил Мудрик заявлены в резервном составе.
Стартовые составы команд на матч Реала и Челси
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2024
🆚 @ChelseaFC_es#RealMadridOnTour pic.twitter.com/EY2QwO6nfg
Your Chelsea side to face Real Madrid. 💪#BluesInTheUSA pic.twitter.com/8Yy1K0NJui— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 6, 2024
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