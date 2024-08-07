Лунин и Мудрик – в резерве на товарищеский матч между Реалом и Челси

7 августа в 02:00 пройдет товарищеский матч под эгидой Soccer Champions Tour между командами Реал Мадрид и Челси.

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Команды сыграют на стадионе Банк оф Америка в Шарлотте.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин и вингер Челси Михаил Мудрик заявлены в резервном составе.

Стартовые составы команд на матч Реала и Челси