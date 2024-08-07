Брагару дебютировал за Динамо в матче Лиги чемпионов против Рейнджерс
22-летний хавбек вышел на замену в поединке 3-го раунда квалификации ЛЧ
Украинский полузащитник Максим Брагару дебютировал за Динамо в официальном матче.
22-летний хавбек вышел на замену на 76-й минуте первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Рейнджерс, заменив Владислава Кабаева.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
6 августа в 21:00 прошел первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли Динамо Киев и шотландский Рейнджерс. Команды встречались в польском городе Люблин на Арене Люблин.
На 38-й минуте отлично сыграл Александр Караваев. Он прошел по правому флангу атаки и отдал пас Владиславу Ванату, а тот прострелил в центр. Андрей Ярмоленко оказался в нужном месте и отправил мяч в пустые ворота.
Динамо упустило победу на последних секундах матча, гол забил Сирил Дессерс. Табло зафиксировало счет 1:1. Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Продолжить начатое в матчах против «Партизана»
Sport.ua представляет анонс 11-го дня ОИ-2024 совместно с FAVBET