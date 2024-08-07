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Лига чемпионов
07 августа 2024, 00:23 | Обновлено 07 августа 2024, 00:36
185
0

Брагару дебютировал за Динамо в матче Лиги чемпионов против Рейнджерс

22-летний хавбек вышел на замену в поединке 3-го раунда квалификации ЛЧ

07 августа 2024, 00:23 | Обновлено 07 августа 2024, 00:36
185
0
Брагару дебютировал за Динамо в матче Лиги чемпионов против Рейнджерс
ФК Динамо. Максим Брагару

Украинский полузащитник Максим Брагару дебютировал за Динамо в официальном матче.

22-летний хавбек вышел на замену на 76-й минуте первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Рейнджерс, заменив Владислава Кабаева.

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6 августа в 21:00 прошел первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли Динамо Киев и шотландский Рейнджерс. Команды встречались в польском городе Люблин на Арене Люблин.

На 38-й минуте отлично сыграл Александр Караваев. Он прошел по правому флангу атаки и отдал пас Владиславу Ванату, а тот прострелил в центр. Андрей Ярмоленко оказался в нужном месте и отправил мяч в пустые ворота.

Динамо упустило победу на последних секундах матча, гол забил Сирил Дессерс. Табло зафиксировало счет 1:1. Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.

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Максим Брагару Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс дебют
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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