ФОТО. «Правильный выбор» Шевченко вручил золотые медали команде Динамо U-19

6 августа в Доме футбола прошла торжественная церемония награждения команды киевского «Динамо» U-19, которая под руководством экс-игрока сборной Украины Игоря Костюка стала победителем чемпионата Украины U-19 сезона-2023/2024.

В церемонии награждения принял участие президент УАФ Андрей Шевченко.

«Прежде чем мы перейдем к награждению, я хочу поблагодарить наших защитников и защитниц, которые защищают нашу страну и благодаря которым мы можем играть в футбол в Украине и проводить такие церемонии.

Я хочу поздравить вас, ребята, не только с собственной победой в прошлом чемпионате! Я хочу поздравить вас с тем, что вы сделали правильный выбор, надев футболку киевского «Динамо». Футбольная школа «Динамо» открывает большие перспективы, и я убедился в этом на своем опыте.

Победа в чемпионате U-19 – большое достижение, но это только начало вашей карьеры. И чтобы каждая последующая ваша победа была еще более значима, сейчас вам нужно будет делать новые шаги. Каждый из них будет гораздо ответственнее и намного сложнее. Поэтому к каждому новому шагу вам нужно будет тщательно готовиться. В первую очередь – ментально. Вам нужно четко ставить перед собой новые задачи. И понимать, как вы будете готовиться к ним, как вы будете реализовывать свой план. Это могут быть задачи на ближайшие годы, а могут быть задачи на ближайший день и даже час. Но главное – достигать их. Вам помогут дисциплина, трудная работа, вера в себя и главное – это желание работать на команду.

Я еще раз поздравляю вас с победой в чемпионате и желаю вам достойно представить клуб и страну в Юношеской лиге УЕФА. Сыграть так, чтобы мы могли снова сказать – ребята, вы – молодцы!», - сказал Андрей Шевченко.

«Хочу пожелать вам долгой профессиональной карьеры и чтобы победа в чемпионате U-19 была наименьшим достижением в списке ваших титулов после окончания карьеры футболиста! Ваша победа — очень уверенная, ведь в прошлом чемпионате вы продемонстрировали качественный футбол — на вашем счету больше всего забитых голов и меньше всего пропущенных. Желаю вам дальнейших успехов и ярких футбольных моментов!», – сказал динамовцам президент УПЛ Евгений Дикий.

Футболисты, тренеры и административный персонал киевского клуба получили золотые медали и специальный кубок победителя чемпионата U-19.

ФОТО. Шевченко вручил золотые медали команде Динамо U-19