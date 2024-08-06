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  4. Шахтер платил в 11 раз больше. Раскрыта зарплата Луческу в сборной Румынии
Румыния
06 августа 2024, 20:27 | Обновлено 06 августа 2024, 20:37
1865
2

Шахтер платил в 11 раз больше. Раскрыта зарплата Луческу в сборной Румынии

6 августа Мирча официально вернулся к работе главным тренером

06 августа 2024, 20:27 | Обновлено 06 августа 2024, 20:37
1865
2
Шахтер платил в 11 раз больше. Раскрыта зарплата Луческу в сборной Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

6 августа 79-летний специалист Мирча Луческу, который в своем время работал в киевском Динамо и донецком Шахтере, был назначен главным тренером сборной Румынии.

Контракт рассчитан на 2 года. Как сообщает издание Digisport, Мирча будет зарабатывать 27 тысяч евро в месяц. К слову, во время работы с «горняками», Луческу получил 300 тысяч евро за тот же период.

Но Луческу был готов работать и бесплатно, на что ему ответили отказом:

«Я хотел работать бесплатно. Мне сказали, что это невозможно. Я попросил зарплату, которую получал мой предшественник, и теперь я зарабатываю за год меньше, чем через месяц на моих предыдущих работах», – сказал Мирча на пресс-конференции.

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Мирча Луческу Шахтер Донецк зарплаты сборная Румынии по футболу назначение тренера
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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SHN
Ну румын знатно  обул Украину. Может и бесплатно поработать. Он же не Ребров
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0
Александр Бондарь
Бесплатно,даже в 80 лет пиз..т
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-1
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