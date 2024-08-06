Шахтер платил в 11 раз больше. Раскрыта зарплата Луческу в сборной Румынии

6 августа 79-летний специалист Мирча Луческу, который в своем время работал в киевском Динамо и донецком Шахтере, был назначен главным тренером сборной Румынии.

Контракт рассчитан на 2 года. Как сообщает издание Digisport, Мирча будет зарабатывать 27 тысяч евро в месяц. К слову, во время работы с «горняками», Луческу получил 300 тысяч евро за тот же период.

Но Луческу был готов работать и бесплатно, на что ему ответили отказом:

«Я хотел работать бесплатно. Мне сказали, что это невозможно. Я попросил зарплату, которую получал мой предшественник, и теперь я зарабатываю за год меньше, чем через месяц на моих предыдущих работах», – сказал Мирча на пресс-конференции.