Милевский отреагировал на замену судей игры Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
Матч квалификации ЛЧ начнется в 21:00
Сегодня, 6 августа «Динамо» Киев в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов в Люблине примет «Рейнджерс». Начало матча – в 21:00 по Киеву.
Арбитром VAR и его ассистентом на матче должны был работать поляки – Бартош Франковски и Томаш Мусял соответственно. Однако сегодня ночью они попали в громкий скандал. Примерно в 1:40 ночи по местному времени они были задержаны полицией Люблина в нетрезвом виде. В крови Франковски обнаружено 1,7 промилле алкоголя, у Мусяла – 1,8 промилле.
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на эту новость.
«Наши судейки», – отреагировал Артем.
УЕФА уже заменил арбитров VAR на матч «Динамо» – «Рейнджерс». Вместо Франковски и Мусяла будут работать их соотечественники – Томаш Квятковски и Павел Малец.
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