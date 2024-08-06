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  4. Милевский отреагировал на замену судей игры Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
Лига чемпионов
06 августа 2024, 20:16 |
1029
2

Милевский отреагировал на замену судей игры Динамо – Рейнджерс из-за пьянки

Матч квалификации ЛЧ начнется в 21:00

06 августа 2024, 20:16 |
1029
2
Милевский отреагировал на замену судей игры Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
Instagram. Артем Милевский

Сегодня, 6 августа «Динамо» Киев в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов в Люблине примет «Рейнджерс». Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Арбитром VAR и его ассистентом на матче должны был работать поляки – Бартош Франковски и Томаш Мусял соответственно. Однако сегодня ночью они попали в громкий скандал. Примерно в 1:40 ночи по местному времени они были задержаны полицией Люблина в нетрезвом виде. В крови Франковски обнаружено 1,7 промилле алкоголя, у Мусяла – 1,8 промилле.

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на эту новость.

«Наши судейки», – отреагировал Артем.

УЕФА уже заменил арбитров VAR на матч «Динамо» – «Рейнджерс». Вместо Франковски и Мусяла будут работать их соотечественники – Томаш Квятковски и Павел Малец.

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Артем Милевский Динамо Киев судьи (арбитры) Глазго Рейнджерс полиция арест судейские назначения алкоголь Бартош Франковски Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс
Дмитро Олійник Источник: Telegram
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Комментарии 2
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Viktor Shvachko
Його тема! Але чогось скупенький коментар...Жалкує, що не був на місці події...
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cooperchack
Кто бы сомневался что этот не прокомментирует.
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