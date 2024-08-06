Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч против Рейнджерс
6 августа в 21:00 пройдет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
6 августа в 21:00 по киевскому времени пройдет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
В поединке сыграют «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».
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Команды встретятся в польском городе Люблине на Арене Люблин.
Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч против Рейнджерс
Динамо: Бущан, Вивчаренко, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Михавко, Пихаленок.
Запас: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Малыш, Себальос, Буяльский, Биловар, Дубинчак, Брагару.
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