6 августа в 21:00 по киевскому времени пройдет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В поединке сыграют «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встретятся в польском городе Люблине на Арене Люблин.

Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч против Рейнджерс

Динамо: Бущан, Вивчаренко, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Михавко, Пихаленок.

Запас: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Малыш, Себальос, Буяльский, Биловар, Дубинчак, Брагару.