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  4. Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч против Рейнджерс
Лига чемпионов
06 августа 2024, 19:50 | Обновлено 06 августа 2024, 20:13
3507
19

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч против Рейнджерс

6 августа в 21:00 пройдет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

06 августа 2024, 19:50 | Обновлено 06 августа 2024, 20:13
3507
19
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч против Рейнджерс

6 августа в 21:00 по киевскому времени пройдет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В поединке сыграют «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встретятся в польском городе Люблине на Арене Люблин.

Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч против Рейнджерс

Динамо: Бущан, Вивчаренко, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Михавко, Пихаленок.

Запас: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Малыш, Себальос, Буяльский, Биловар, Дубинчак, Брагару.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс Александр Шовковский стартовые составы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 19
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PUMA
Вот сразу видно что играет украинская команда, а не ....
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+2
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COBA
Основа наче оптимальна.
Перемоги вам.
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+2
Перець
Супряга талісман,Болівар  зять тут без варіантів, Лонвейк баласт той таке. А склад агонь тільки перемоги 
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+2
Андрей⚒️
Удачи!
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+1
FunnyCat_____
Удачи! Непривычно видеть Бую в запасе 
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+1
Citrullus lanatus
Такой состав можно смело выставлять за сборную Украины.
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+1
Main
Играем
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0
Pavel_i_CO
100% український склад. Сподіваємось, що Михавко стане новим Забарним. Вперед хлопці!!! Тільки перемога!!! 
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0
New Zealander
А що досі робить у складі Динамо Супряга? Він вже всім давно довів що він максимум футболіст рівня ФК Хуст
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-4
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