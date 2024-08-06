Артем ШАБАНОВ: «Адаптация в Александрии прошла быстро»

Известный украинский защитник Артем Шабанов рассказал об адаптации к своей новой команде, «Александрии»:

«В коллективе адаптация прошла быстро, потому что со многими игроками играл в УПЛ и быстро адаптировался. Поэтому все в коллективе нормально, все устраивает, хорошие ребята.

Из молодых понравился Ващенко, в центре поля играет. Он только сейчас к нам присоединился. Неплохой такой парень. Пока что было по 2 тренировки, и город не успел посмотреть в целом, сидел на базе», – заявил Шабанов в интервью клубному YouTube-каналу.