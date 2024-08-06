Ястремская получила новую соперницу на турнире в Торонто

7 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) должна была начать выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада) матчем против Юлии Путинцевой (№31 WTA), но представительница Казахстана снялась.

Путинцева не сможет выйти на матч с Ястремской из-за травмы колена. Юлию в матче с украинкой заменит лаки-лузер Тейлор Таунсенд из США (№71 WTA).

Интересно, что на ОИ-2024 жребий свел Путинцеву с еще одной украинкой Мартой Костюк, представительница Казахстана не смогла выйти и на тот матч.