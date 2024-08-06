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WTA
06 августа 2024, 18:31 |
903
2

Ястремская получила новую соперницу на турнире в Торонто

Юлия Путинцева снова снялась с матча против теннисистки из Украины

06 августа 2024, 18:31 |
903
2
Ястремская получила новую соперницу на турнире в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

7 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) должна была начать выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада) матчем против Юлии Путинцевой (№31 WTA), но представительница Казахстана снялась.

Путинцева не сможет выйти на матч с Ястремской из-за травмы колена. Юлию в матче с украинкой заменит лаки-лузер Тейлор Таунсенд из США (№71 WTA).

Интересно, что на ОИ-2024 жребий свел Путинцеву с еще одной украинкой Мартой Костюк, представительница Казахстана не смогла выйти и на тот матч.

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Юлия Путинцева WTA Торонто Даяна Ястремская
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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Falko
Сцица путя наших. Щойно побачить сітку - відразу щось починає боліти, причому все :Ь
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0
sirjoga
Це добре, бо все-таки Даяна заслуговує на нову суперницю, а стару хай віддадуть комусь іншому. 
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0
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