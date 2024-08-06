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06 августа 2024, 18:31 |
156
0

Тони КРООС: «Я не стремился к Золотому мячу»

Легендарный хавбек – о личных наградах

06 августа 2024, 18:31 |
156
0
Тони КРООС: «Я не стремился к Золотому мячу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Легендарный немецкий полузащитник Тони Кроос, который недавно завершил карьеру, признался, что никогда не мечтал выиграть Золотой мяч:

«Золотой мяч – это не тот трофей, к которому я стремился. И я говорю так не потому, что я никогда его не выигрывал.

Я играл в одной команде с футболистами мирового уровня – Криштиану Роналду, Лукой Модричем, Каримом Бензема. Я помогал им завоевывать Золотые мячи. Если бы мы в этом году стали чемпионами Европы – у меня был бы шанс».

Ранее Кроос прокомментировал соперничество Лионеля Месси с Криштиану Роналду.

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Тони Кроос Золотой мяч
Олег Дидух Источник: Bild
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