Тони КРООС: «Я не стремился к Золотому мячу»

Легендарный немецкий полузащитник Тони Кроос, который недавно завершил карьеру, признался, что никогда не мечтал выиграть Золотой мяч:

«Золотой мяч – это не тот трофей, к которому я стремился. И я говорю так не потому, что я никогда его не выигрывал.

Я играл в одной команде с футболистами мирового уровня – Криштиану Роналду, Лукой Модричем, Каримом Бензема. Я помогал им завоевывать Золотые мячи. Если бы мы в этом году стали чемпионами Европы – у меня был бы шанс».

Ранее Кроос прокомментировал соперничество Лионеля Месси с Криштиану Роналду.