Тони КРООС: «Я не стремился к Золотому мячу»
Легендарный хавбек – о личных наградах
Легендарный немецкий полузащитник Тони Кроос, который недавно завершил карьеру, признался, что никогда не мечтал выиграть Золотой мяч:
«Золотой мяч – это не тот трофей, к которому я стремился. И я говорю так не потому, что я никогда его не выигрывал.
Я играл в одной команде с футболистами мирового уровня – Криштиану Роналду, Лукой Модричем, Каримом Бензема. Я помогал им завоевывать Золотые мячи. Если бы мы в этом году стали чемпионами Европы – у меня был бы шанс».
Ранее Кроос прокомментировал соперничество Лионеля Месси с Криштиану Роналду.
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