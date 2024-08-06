«Криштиану уже не достигнет этого». Кроос - о соперничестве Роналду с Месси
Немецкий полузащитник особенно выделил Роналду
Тони Кроос рассказал о том, почему Лионель Месси и Криштиану Роналду все еще продолжают карьеру.
«Эти игроки всю жизнь были одержимы успехом. Это никогда не прекращалось. Они решили не завершать карьеру на пике – как и большинство футболистов, а еще немного поиграть в свое удовольствие, и это нормально.
Если они довольны своим выбором, значит, все хорошо. Но также очевидно, что Криштиану, например, уже никогда не достигнет тех высот, что были у него в «Реале». Я уверен, что он сам это понимает».
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