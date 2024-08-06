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  4. «Криштиану уже не достигнет этого». Кроос - о соперничестве Роналду с Месси
Германия
06 августа 2024, 12:59 | Обновлено 06 августа 2024, 13:28
1467
0

«Криштиану уже не достигнет этого». Кроос - о соперничестве Роналду с Месси

Немецкий полузащитник особенно выделил Роналду

06 августа 2024, 12:59 | Обновлено 06 августа 2024, 13:28
1467
0
«Криштиану уже не достигнет этого». Кроос - о соперничестве Роналду с Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Тони Кроос рассказал о том, почему Лионель Месси и Криштиану Роналду все еще продолжают карьеру.

«Эти игроки всю жизнь были одержимы успехом. Это никогда не прекращалось. Они решили не завершать карьеру на пике – как и большинство футболистов, а еще немного поиграть в свое удовольствие, и это нормально.

Если они довольны своим выбором, значит, все хорошо. Но также очевидно, что Криштиану, например, уже никогда не достигнет тех высот, что были у него в «Реале». Я уверен, что он сам это понимает».

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Тони Кроос Криштиану Роналду Лионель Месси
Алексей Тиньков Источник: Bild
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