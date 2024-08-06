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Испания
06 августа 2024, 14:23 | Обновлено 06 августа 2024, 14:29
434
0

Потенциальный соперник Кривбасса подписал защитника сборной Швейцарии

Рикардо Родригес продолжит карьеру в «Бетисе»

06 августа 2024, 14:23 | Обновлено 06 августа 2024, 14:29
434
0
Потенциальный соперник Кривбасса подписал защитника сборной Швейцарии
ФК Бетис

Испанский «Бетис» официально сообщил о подписании защитника сборной Швейцарии Рикардо Родригеса. Контракт с 31-летним футболистом рассчитан на два года – до лета 2026 года.

Родригес перешел в «Бетис» на правах свободного агента – его контракт с «Торино», за который он выступал с 2020 года, истек в конце июня.

Напомним, «Бетис» является потенциальным соперником «Кривбасса» по квалификации Лиги конференций на случай, если украинский клуб проиграет «Виктории» Пльзен в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось об интересе «Бетиса» к Владимиру Бражко.

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Олег Дидух Источник: ФК Бетис
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