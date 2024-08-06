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Испания
06 августа 2024, 01:20 |
289
0

Потенциальный соперник Кривбасса в еврокубках нацелился на звезду Динамо

Владимир Бражко заинтересовал испанский «Бетис»

06 августа 2024, 01:20 |
289
0
Потенциальный соперник Кривбасса в еврокубках нацелился на звезду Динамо
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Испанский «Бетис» изучает возможность покупки хавбека киевского «Динамо» Владимира Бражко.

Летом клуб из Севильи покинул опорный полузащитник Гидо Родригес, также «вердибланкос» могут продать Джонни Кардосо. Украинец рассматривается как замена для этих исполнителей.

22-летний Бражко пришел в структуру «Динамо» в 2016 году. До этого он занимался в академии запорожского «Металлурга».

Сезон 2022/2023 Владимир отыграл за «Зарю» на правах аренды. На его счету уже 7 матчей за национальную сборную Украины. Портал transfermarkt оценивает молодого футболиста в 5 млн евро.

Напомним, если «Кривбасс» в квалификации Лиги Европы не пройдет чешскую «Викторию», то за право играть в групповом этапе Лиги конференций украинскому клубу предстоит сыграть именно с «Бетисом».

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Владимир Бражко Бетис Динамо Киев трансферы Ла Лиги
Руслан Травкин Источник: Zorya Londonsk
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