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06 августа 2024, 13:27 | Обновлено 06 августа 2024, 13:34
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Моуриньо назвал самого недооцененного футболиста

Выбор португальского специалиста может удивить

06 августа 2024, 13:27 | Обновлено 06 августа 2024, 13:34
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Моуриньо назвал самого недооцененного футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Легендарный тренер Жозе Моуриньо назвал самого недооцененного футболиста:

«Иван Ракитич – один из наиболее недооцененных футболистов в мире. На мой взгляд, Ракитичу стоит улучшить только свои соцсети, особенно в Инстаграме. Сейчас это крайне важно, а Иван не слишком в этом преуспел – его сила на поле.

Он великолепный игрок во всех параметрах. Ракитич блестяще действует с мячом, просто и результативно. Он один из самых недооцененных игроков».

В середине лета полузащитник вернулся в хорватский клуб.

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Жозе Моуриньо Иван Ракитич
Алексей Тиньков Источник: Sky Sports
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