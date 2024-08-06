Моуриньо назвал самого недооцененного футболиста
Выбор португальского специалиста может удивить
Легендарный тренер Жозе Моуриньо назвал самого недооцененного футболиста:
«Иван Ракитич – один из наиболее недооцененных футболистов в мире. На мой взгляд, Ракитичу стоит улучшить только свои соцсети, особенно в Инстаграме. Сейчас это крайне важно, а Иван не слишком в этом преуспел – его сила на поле.
Он великолепный игрок во всех параметрах. Ракитич блестяще действует с мячом, просто и результативно. Он один из самых недооцененных игроков».
В середине лета полузащитник вернулся в хорватский клуб.
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