Саудовская Аравия быстро надоела. Легендарный Ракитич перешел в Хайдук

Хорватский «Хайдук» официально объявил о подписании легендарного 36-летнего полузащитника Ивана Ракитича.

В команду из Сплита хавбек перешел на правах свободного агента, оформив контракт на один сезон с опцией пролонгации еще на 12 месяцев.

С января нынешнего года Ракитич пребывал в Саудовской Аравии, где отыграл 8 матчей (1 гол, 1 ассист) за тамошний «Аль-Шабаб».

Ранее Ракитич играл за «Базель», «Шальке», «Севилью» и «Барселону». Также на его счету 106 матчей и 15 забитых мячей за сборную Хорватии.