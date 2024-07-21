Саудовская Аравия быстро надоела. Легендарный Ракитич перешел в Хайдук
В Азии футболист отыграл меньше, чем полгода
Хорватский «Хайдук» официально объявил о подписании легендарного 36-летнего полузащитника Ивана Ракитича.
В команду из Сплита хавбек перешел на правах свободного агента, оформив контракт на один сезон с опцией пролонгации еще на 12 месяцев.
С января нынешнего года Ракитич пребывал в Саудовской Аравии, где отыграл 8 матчей (1 гол, 1 ассист) за тамошний «Аль-Шабаб».
Ранее Ракитич играл за «Базель», «Шальке», «Севилью» и «Барселону». Также на его счету 106 матчей и 15 забитых мячей за сборную Хорватии.
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