Сергей МИЗИН: «Победы над Партизаном должны придать Динамо уверенности»
Экс-игрок «Динамо» считает, что киевляне способны в Лиге чемпионов переиграть «Глазго Рейнджерс»
Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего первого поединка квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевлянами и шотландским «Глазго Рейнджерс» в польском Люблине:
- В сезоне 1987-1988 годов «Динамо» тогда еще в Кубке европейских чемпионов уступило по итогам двух матчей «Глазго Рейнджерс». Так вот у нынешнего поколения игроков киевского клуба есть шанс взять реванш. И сегодня они сделают весомый почин в эту победу, забив два мяча в ворота шотландцев, а в свои не пропустят ни одного.
Очень хочу, чтобы снова не ушел с поля без своего гола Андрей Ярмоленко. Изменения же в стартовом составе киевлян будут минимальны по сравнению с поединками с «Партизаном». Убежден, те впечатляющие победы над сербами придадут динамовцам уверенности в своих силах и вдохновения. А с настроем у киевлян всегда был порядок, – сказал Мизин.
Напомним, что ранее о предстоящем матче в Лиге чемпионов высказался экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий.
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