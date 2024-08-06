Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей МИЗИН: «Победы над Партизаном должны придать Динамо уверенности»
Лига чемпионов
06 августа 2024, 13:06 | Обновлено 06 августа 2024, 13:08
221
0

Сергей МИЗИН: «Победы над Партизаном должны придать Динамо уверенности»

Экс-игрок «Динамо» считает, что киевляне способны в Лиге чемпионов переиграть «Глазго Рейнджерс»

06 августа 2024, 13:06 | Обновлено 06 августа 2024, 13:08
221
0
Сергей МИЗИН: «Победы над Партизаном должны придать Динамо уверенности»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего первого поединка квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевлянами и шотландским «Глазго Рейнджерс» в польском Люблине:

- В сезоне 1987-1988 годов «Динамо» тогда еще в Кубке европейских чемпионов уступило по итогам двух матчей «Глазго Рейнджерс». Так вот у нынешнего поколения игроков киевского клуба есть шанс взять реванш. И сегодня они сделают весомый почин в эту победу, забив два мяча в ворота шотландцев, а в свои не пропустят ни одного.

Очень хочу, чтобы снова не ушел с поля без своего гола Андрей Ярмоленко. Изменения же в стартовом составе киевлян будут минимальны по сравнению с поединками с «Партизаном». Убежден, те впечатляющие победы над сербами придадут динамовцам уверенности в своих силах и вдохновения. А с настроем у киевлян всегда был порядок, – сказал Мизин.

Напомним, что ранее о предстоящем матче в Лиге чемпионов высказался экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий.

По теме:
Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Рейнджерсом
Плюшевые мишки для Динамо. Что представляет собой шотландский Рейнджерс
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу во второй раз возглавил сборную Румынии
Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов инсайд Сергей Мизин
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мондо Дюплантис: как побеждает лучший прыгун с шестом в истории
Олимпийские игры | 06 августа 2024, 08:00 2
Мондо Дюплантис: как побеждает лучший прыгун с шестом в истории
Мондо Дюплантис: как побеждает лучший прыгун с шестом в истории

The Athletic – о суперзвезде мировой легкой атлетики

Стала известна сумма призовых, которую получит Ковтун за первую медаль ОИ
Олимпийские игры | 05 августа 2024, 15:25 0
Стала известна сумма призовых, которую получит Ковтун за первую медаль ОИ
Стала известна сумма призовых, которую получит Ковтун за первую медаль ОИ

Илья завоевал серебряную награду в упражнениях на параллельных брусьях

Ребров назвал игрока сборной, которого не хватало на Евро. Почему не играл?
Футбол | 05.08.2024, 13:57
Ребров назвал игрока сборной, которого не хватало на Евро. Почему не играл?
Ребров назвал игрока сборной, которого не хватало на Евро. Почему не играл?
Шевченко, Ребров и Усик приняли участие в благотворительном матче
Футбол | 06.08.2024, 11:28
Шевченко, Ребров и Усик приняли участие в благотворительном матче
Шевченко, Ребров и Усик приняли участие в благотворительном матче
Бронзовая медалистка Олимпиады отреагировала на мировой рекорд Магучих
Олимпийские игры | 05.08.2024, 13:44
Бронзовая медалистка Олимпиады отреагировала на мировой рекорд Магучих
Бронзовая медалистка Олимпиады отреагировала на мировой рекорд Магучих
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мареска сделал выводы по Мудрику. Останется ли украинец в Челси?
Мареска сделал выводы по Мудрику. Останется ли украинец в Челси?
04.08.2024, 09:15 3
Футбол
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде
04.08.2024, 12:07 6
Футбол
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
06.08.2024, 00:48 3
Олимпийские игры
Украинский гимнаст разнес судейство после выступления в финале Олимпиады
Украинский гимнаст разнес судейство после выступления в финале Олимпиады
04.08.2024, 19:48 19
Олимпийские игры
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
04.08.2024, 23:51 3
Олимпийские игры
СОСНОВСКИЙ – про бой Хижняка: «Не думал, что дадут против нас оценки 1:4»
СОСНОВСКИЙ – про бой Хижняка: «Не думал, что дадут против нас оценки 1:4»
04.08.2024, 20:03
Олимпийские игры
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
06.08.2024, 07:15 84
Футбол
Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
05.08.2024, 13:12 83
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем