Сергей МИЗИН: «Победы над Партизаном должны придать Динамо уверенности»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего первого поединка квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевлянами и шотландским «Глазго Рейнджерс» в польском Люблине:

- В сезоне 1987-1988 годов «Динамо» тогда еще в Кубке европейских чемпионов уступило по итогам двух матчей «Глазго Рейнджерс». Так вот у нынешнего поколения игроков киевского клуба есть шанс взять реванш. И сегодня они сделают весомый почин в эту победу, забив два мяча в ворота шотландцев, а в свои не пропустят ни одного.

Очень хочу, чтобы снова не ушел с поля без своего гола Андрей Ярмоленко. Изменения же в стартовом составе киевлян будут минимальны по сравнению с поединками с «Партизаном». Убежден, те впечатляющие победы над сербами придадут динамовцам уверенности в своих силах и вдохновения. А с настроем у киевлян всегда был порядок, – сказал Мизин.

Напомним, что ранее о предстоящем матче в Лиге чемпионов высказался экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий.