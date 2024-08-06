Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Фаворитом противостояния с Глазго Рейнджерс считаю Динамо»

Сегодня в квалификационном раунде Лиги чемпионов футболисты киевского «Динамо» будут выяснять отношения в польском Люблине с шотландским «Глазго Рейнджерс».

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что может помочь номинальным хозяевам взять верх:

– Фаворитом в этом противостоянии я считаю «Динамо». И не только потому, что у киевлян больше игровой практики. У украинского клуба сейчас более сбалансированный состав, длинная скамейка запасных, есть лидеры, которые могут навязать сопернику свою игру.

– На старте текущего цикла динамовцы произвели сильное впечатление в поединках с сербским «Партизаном», но сегодняшний оппонент – «Глазго Рейнджерс» – более квалифицированный, к тому же, действует в более агрессивном стиле.

– Я убежден, что динамовцы это прекрасно осознают и поэтому настрой будет соответствующим. В конце концов, и в недавних матчах с «Партизаном» он был максимальным. Мне это очень импонирует и здесь большая заслуга рулевого киевлян Александра Шовковского.

Что касается стиля шотландцев, то они пытаются действовать быстро, плотно и навязать визави силовую манеру. Поэтому важно быть неуступчивыми на каждом клочке поля и избегать нарушений правил, чтобы минимизировать опасность при стандартных положениях. Здесь лучший «рецепт»: взять на вооружение игру низом, использовать всю ширину поля.

– Вы акцентировали внимание на то, что британцы опасны в борьбе за верховые мячи, а у киевлян будет отсутствовать стоппер Дячук, который силен именно на «втором этаже».

– Надеюсь, что Шовковский остановит свой выбор на игроках, которые лучше всего будут вести борьбу против «козырей» шотландцев. Все же, у киевлян хорошо играет головой Попов, молодые Михавко и Биловар, кто-то из них сегодня обязательно выйдет на поле. Должен пригодиться и опыт вратаря Бущана. Хотя, убежден, что динамовцы постараются, чтобы главные события разворачивались у ворот гостей. Состав у динамовцев более сыгранный, хватает исполнителей, умеющих действовать креативно, а это не нравится шотландцам, которые привыкли к более прямолинейному футболу.

– «Динамо» победит?

– Будет нелегко, но склоняюсь к тому, что киевляне возьмут верх – 2:0.

Ранее «Динамо» провело тренировку перед игрой с «Рейнджерс». Видео подготовки подопечных Шовковского можно посмотреть здесь.