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  4. Даяна Ястремская – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 августа 2024, 13:15 | Обновлено 06 августа 2024, 13:16
116
0

Даяна Ястремская – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Торонто

06 августа 2024, 13:15 | Обновлено 06 августа 2024, 13:16
116
0
Даяна Ястремская – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

7 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

В первом раунде основы украинка сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№31 WTA). Встреча начнется 4-м запусоком на корте Cashmere Grandstand после встречи Подороска – Плишкова. Ориентировочное время начала поединка – 00:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эрики Андреевой (№88 WTA) или Марины Стакушич (№160 WTA).

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Даяна Ястремская Юлия Путинцева WTA Торонто смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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