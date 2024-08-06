Даяна Ястремская – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

В первом раунде основы украинка сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№31 WTA). Встреча начнется 4-м запусоком на корте Cashmere Grandstand после встречи Подороска – Плишкова. Ориентировочное время начала поединка – 00:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эрики Андреевой (№88 WTA) или Марины Стакушич (№160 WTA).

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