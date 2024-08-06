WTA06 августа 2024, 12:25 | Обновлено 06 августа 2024, 12:34
761
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Свитолина готовится к турниру в Торонто с бывшим тренером
В понедельник Эндрю Беттлс проводил тренировку для украинки
06 августа 2024, 12:25 | Обновлено 06 августа 2024, 12:34
761
0
Украинская теннисистка Элина Свитолина в понедельник провела тренировку в Торонто вместе с Аленой Остапенко из Латвии.
Сообщается, что в качестве тренера на этой тренировке с Элиной работал британец Эндрю Беттлс, с которым Свитолина разошлась в конце 2021 года после пятилетнего сотрудничества.
Неизвестно, будет ли это постоянный новый тренер для Элины Свитолиной, или это временный период, пока украинка находится в поиске наставника после завершения работы с Рамоном Слейтером.
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