Свитолина готовится к турниру в Торонто с бывшим тренером

Украинская теннисистка Элина Свитолина в понедельник провела тренировку в Торонто вместе с Аленой Остапенко из Латвии.

Сообщается, что в качестве тренера на этой тренировке с Элиной работал британец Эндрю Беттлс, с которым Свитолина разошлась в конце 2021 года после пятилетнего сотрудничества.

Неизвестно, будет ли это постоянный новый тренер для Элины Свитолиной, или это временный период, пока украинка находится в поиске наставника после завершения работы с Рамоном Слейтером.