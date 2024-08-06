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WTA
06 августа 2024, 12:25 | Обновлено 06 августа 2024, 12:34
761
0

Свитолина готовится к турниру в Торонто с бывшим тренером

В понедельник Эндрю Беттлс проводил тренировку для украинки

06 августа 2024, 12:25 | Обновлено 06 августа 2024, 12:34
761
0
Свитолина готовится к турниру в Торонто с бывшим тренером
Jimmie48 Photography. Эндрю Беттлс и Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина в понедельник провела тренировку в Торонто вместе с Аленой Остапенко из Латвии.

Сообщается, что в качестве тренера на этой тренировке с Элиной работал британец Эндрю Беттлс, с которым Свитолина разошлась в конце 2021 года после пятилетнего сотрудничества.

Неизвестно, будет ли это постоянный новый тренер для Элины Свитолиной, или это временный период, пока украинка находится в поиске наставника после завершения работы с Рамоном Слейтером.

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Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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