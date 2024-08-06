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  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Верили, что забьем еще гол»
Украина. Премьер лига
06 августа 2024, 07:48 |
296
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Верили, что забьем еще гол»

Тренер «Зари» прокомментировал победу над «Ингульцем»

06 августа 2024, 07:48 |
296
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Верили, что забьем еще гол»
ФК Заря. Младен Бартулович

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:1) в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

– Прежде всего хочу всех поздравить, что мы начали очередной сезон в такое сложное для нас всех время. Нашу команду поздравляю с важной победой. Да, были периоды игры, когда у нас все получалось, создавали моменты, но и были периоды также, когда мы выглядели не так, как хотелось. Делали во втором тайме замены, верили, что забьем еще гол. Создавали давление на соперника. Замечательно, что все так закончилось именно так и нам удалось забить очень важный гол в конце встречи.

– Сегодня в нашем составе было много дебютантов.

– Да. Они, в целом, неплохо себя показали. Для них это новая страна, новый чемпионат. Сразу нелегко адаптироваться. Конечно, нужно время. Кроме, Бенито, который уже знает УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ингулец Заря - Ингулец Младен Бартулович пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: ФК Заря Луганск
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