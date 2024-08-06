Форвард сборной Германии объяснил, почему решил перейти в Вест Хэм

Форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг прокомментировал свой переход из дортмундской «Боруссии» в лондонский «Вест Хэм». 31-летний нападающий рад новому вызову, а также считает, что АПЛ является сильнейшей лигой в мире.

«Я рад быть здесь, и мне не терпится выйти на поле с моими новыми товарищами по команде. Я думаю, что АПЛ – лучшая лига мира. Для меня сейчас самое время переехать в Англию и играть за такой хороший клуб, как «Вест Хэм».

Я давно думал о переходе сюда – я хорошо знаю технического директора Тима Штейдтена, потому что мы пересекались в «Вердере», и я смотрел некоторые игры и видел, насколько это качественная команда.

Меня также вдохновляет возможность играть под руководством Лопетеги. Его стиль игры имеет значение для меня, и я уверен, что под его руководством я смогу проявить себя наилучшим образом и забить много голов.

Мне нравится быть близким с болельщиками, и я с нетерпением жду встречи с фанатами «Вест Хэма». Сейчас я чувствую себя очень хорошо», – сказал Фюллькруг.

Для Никласа это будет первый опыт игры за клубы не из Германии.