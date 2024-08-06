Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард сборной Германии объяснил, почему решил перейти в Вест Хэм
Англия
06 августа 2024, 02:34 |
112
0

Форвард сборной Германии объяснил, почему решил перейти в Вест Хэм

Никлас Фюллькруг хочет поиграть в чемпионате Англии

06 августа 2024, 02:34 |
112
0
Форвард сборной Германии объяснил, почему решил перейти в Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Фюллькруг

Форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг прокомментировал свой переход из дортмундской «Боруссии» в лондонский «Вест Хэм». 31-летний нападающий рад новому вызову, а также считает, что АПЛ является сильнейшей лигой в мире.

«Я рад быть здесь, и мне не терпится выйти на поле с моими новыми товарищами по команде. Я думаю, что АПЛ – лучшая лига мира. Для меня сейчас самое время переехать в Англию и играть за такой хороший клуб, как «Вест Хэм».

Я давно думал о переходе сюда – я хорошо знаю технического директора Тима Штейдтена, потому что мы пересекались в «Вердере», и я смотрел некоторые игры и видел, насколько это качественная команда.

Меня также вдохновляет возможность играть под руководством Лопетеги. Его стиль игры имеет значение для меня, и я уверен, что под его руководством я смогу проявить себя наилучшим образом и забить много голов.

Мне нравится быть близким с болельщиками, и я с нетерпением жду встречи с фанатами «Вест Хэма». Сейчас я чувствую себя очень хорошо», – сказал Фюллькруг.

Для Никласа это будет первый опыт игры за клубы не из Германии.

По теме:
Известный клуб Ла Лиги, который играет в еврокубках, заинтересовался Бражко
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона арендовала хавбека Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Хави Симонс вернулся в РБ Лейпциг
Никлас Фюллькруг Вест Хэм трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы
Руслан Травкин Источник: ФК Вест Хэм
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, при каком условии Шапаренко может покинуть Динамо уже этим летом
Футбол | 06 августа 2024, 02:39 0
Известно, при каком условии Шапаренко может покинуть Динамо уже этим летом
Известно, при каком условии Шапаренко может покинуть Динамо уже этим летом

Руководство «Динамо» рассчитывает дороже продать украинца

Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 05 августа 2024, 19:26 25
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Продолжить начатое в матчах против «Партизана»

Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
Футбол | 05.08.2024, 06:47
Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
Магучих рассказала, почему ей не удалось взять высоту 2,02 м на ОИ в Париже
Олимпийские игры | 05.08.2024, 10:16
Магучих рассказала, почему ей не удалось взять высоту 2,02 м на ОИ в Париже
Магучих рассказала, почему ей не удалось взять высоту 2,02 м на ОИ в Париже
Бронзовая медалистка Олимпиады отреагировала на мировой рекорд Магучих
Олимпийские игры | 05.08.2024, 13:44
Бронзовая медалистка Олимпиады отреагировала на мировой рекорд Магучих
Бронзовая медалистка Олимпиады отреагировала на мировой рекорд Магучих
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде
04.08.2024, 12:07 6
Футбол
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
04.08.2024, 23:51 3
Олимпийские игры
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
04.08.2024, 18:55 122
Олимпийские игры
После возвращения с Олимпиады новичок Руха забил 4 гола
После возвращения с Олимпиады новичок Руха забил 4 гола
04.08.2024, 11:40 3
Футбол
Магучих выиграла золото Олимпийских игр 2024! У Геращенко – бронза!
Магучих выиграла золото Олимпийских игр 2024! У Геращенко – бронза!
04.08.2024, 22:15 103
Олимпийские игры
Украинский гимнаст разнес судейство после выступления в финале Олимпиады
Украинский гимнаст разнес судейство после выступления в финале Олимпиады
04.08.2024, 19:48 17
Олимпийские игры
Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
05.08.2024, 01:55
Футбол
Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
05.08.2024, 13:12 83
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем