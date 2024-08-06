Известный клуб Ла Лиги, который играет в еврокубках, заинтересовался Бражко

22-летний полузащитник «Динамо» Владимир Бражко может летом покинуть киевский клуб.

По информации источника, украинский футболист находится в шортлисте севильского клуба «Бетис» как возможное усиление в полузащите. Испанский клуб в прошлом месяце покинул Гидо Родригес, к уходу близок еще один полузащитник «зелено-белых» Джонни Кардозо. Бражко – их возможная замена.

В прошлом сезоне Бражко провел за «Динамо» 33 матча, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Владимир также сыграл за сборную Украины на Евро-2024, проведя два матча в стартовом составе.

Ранее Бражко прокомментировал вылет Украины с Евро-2024.