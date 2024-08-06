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Испания
06 августа 2024, 01:28 |
259
0

Известный клуб Ла Лиги, который играет в еврокубках, заинтересовался Бражко

«Бетис» рассматривает трансфер украинского полузащитника

06 августа 2024, 01:28 |
259
0
Известный клуб Ла Лиги, который играет в еврокубках, заинтересовался Бражко
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

22-летний полузащитник «Динамо» Владимир Бражко может летом покинуть киевский клуб.

По информации источника, украинский футболист находится в шортлисте севильского клуба «Бетис» как возможное усиление в полузащите. Испанский клуб в прошлом месяце покинул Гидо Родригес, к уходу близок еще один полузащитник «зелено-белых» Джонни Кардозо. Бражко – их возможная замена.

В прошлом сезоне Бражко провел за «Динамо» 33 матча, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Владимир также сыграл за сборную Украины на Евро-2024, проведя два матча в стартовом составе.

Ранее Бражко прокомментировал вылет Украины с Евро-2024.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Владимир Бражко трансферы Ла Лиги Бетис
Дмитро Олійник Источник: Zorya Londonsk
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