ОФИЦИАЛЬНО. Жирона арендовала хавбека Барселоны

Клуб Виктора Цыганкова, «Жирона», официально сообщил о подписании полузащитника «Барселоны» Ориоля Ромеу. Речь идет об аренде на один год, в соглашении опция выкупа не прописана.

Ромеу возвращается в «Жирону», за которую уже выступал в сезоне 2022/2023, после чего перешел в «Барселону» за 3,4 миллиона евро. В сезоне 2023/2024 32-летний испанский хавбек провел за «блаугранас» 37 матчей во всех турнирах и отличился 1 ассистом.

Напомним, «Жирона» в сезоне 2024/2025 впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.