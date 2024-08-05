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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жирона арендовала хавбека Барселоны
Испания
05 августа 2024, 23:53 |
687
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона арендовала хавбека Барселоны

Ориоль Ромеу вернулся в свой бывший клуб

05 августа 2024, 23:53 |
687
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона арендовала хавбека Барселоны
ФК Жирона. Ориоль Ромеу

Клуб Виктора Цыганкова, «Жирона», официально сообщил о подписании полузащитника «Барселоны» Ориоля Ромеу. Речь идет об аренде на один год, в соглашении опция выкупа не прописана.

Ромеу возвращается в «Жирону», за которую уже выступал в сезоне 2022/2023, после чего перешел в «Барселону» за 3,4 миллиона евро. В сезоне 2023/2024 32-летний испанский хавбек провел за «блаугранас» 37 матчей во всех турнирах и отличился 1 ассистом.

Напомним, «Жирона» в сезоне 2024/2025 впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.

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Ориоль Ромеу Жирона Барселона трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока
Олег Дидух Источник: ФК Жирона
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