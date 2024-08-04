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  4. Жирона близка к подписанию хавбека Барселоны
Испания
04 августа 2024, 10:39 |
620
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Жирона близка к подписанию хавбека Барселоны

Ориоль Ромеу может вернуться в свой бывший клуб

04 августа 2024, 10:39 |
620
0
Жирона близка к подписанию хавбека Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ориоль Ромеу

Клуб Виктора Цыганкова, «Жирона», близок к подписанию опорного полузащитника «Барселоны» Ориоля Ромеу. По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, трансфер уже согласован.

Ромеу перейдет в «Жирону» на правах аренды на один год. Ранее 32-летний хавбек уже выступал за «Жирону» в сезоне 2022/2023.

Напомним, в пятницу «Жирона» официально продала в «Рому» форварда сборной Украины Артема Довбика. В сезоне 2024/2025 испанский клуб впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.

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Ориоль Ромеу Жирона Барселона трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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