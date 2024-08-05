КУРКО: «Приятно, когда на домашний матч приходят люди и поддерживают»

Защитник «Оболони» Василий Курко поделился впечатлениями от ничьей против «Колоса» в первом туре УПЛ.

– Василий, во-первых, поздравляю с дебютом в новой команде в официальном матче. Какие впечатления?

– Впечатления двоякие. В конце немного подустали, не хватило сил удержать положительный результат, то есть победу, но ничью тоже можно считать позитивным результатом для нас в первом матче. Поэтому впечатления от дебюта, стадиона и болельщиков только положительные.

– Кстати, о факторах болельщиков. В этом сезоне нам повезло, что мы начали первый тур с болельщиками. Насколько эта энергия помогает на поле?

– Очень вдохновляет, очень помогает в домашнем матче, когда приходят люди и что-то скандируют. Это очень приятно, на каком-то позитиве находишь дополнительные силы, когда есть люди на трибунах. Очень здорово.

– Мы с коллегами немного смеялись над тем, что предыдущие два матча закончились 0:0, и мы смотрим на первый тайм и думаем: «Господи, снова будет 0:0». На твой взгляд, эти 2:2 – это уже шаг вперед или ты недоволен?

– Для болельщиков, конечно, это шаг вперед, потому что мы увидели четыре забитых гола. Для меня, как защитника, это определенное недовольство, потому что два пропустили. А для нашей атакующей группы это тоже шаг вперед, потому что два забили. Футбол – это голы, хочется забивать больше, но пропускать меньше. Мое мнение, что это скорее шаг вперед.

– У вас была очень хорошая серия контрольных матчей. Сегодня тоже неплохой матч. И сам говоришь, что это шаг вперед. Как настраиваешься на второй тур?

– Честно, еще даже не думал о втором туре. Хочется отдохнуть, пересмотреть голы, проанализировать свои ошибки, в общем, посмотреть, как действовали. А уже потом, послезавтра, начну думать о следующем матче.