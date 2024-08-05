ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Трубина подписал чемпиона Европы-2016
Ренату Санчеш возвращается в «Бенфику»
Клуб Анатолия Трубина, «Бенфика», официально сообщил о подписании полузащитника «ПСЖ» и сборной Португалии Ренату Санчеша. Речь идет об аренде 26-летнего хавбека на один год.
Аренда Санчеша стала частью сделки, в рамках которой «Бенфика» продала в «ПСЖ» Жоау Невеша за 70 миллионов евро.
Санчеш является воспитанником «Бенфики», он покинул клуб в 2016 году после победы на чемпионате Европы в составе сборной Португалии. Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Роме», где провел 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
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