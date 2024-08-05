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Португалия
05 августа 2024, 22:30 | Обновлено 05 августа 2024, 22:31
383
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Трубина подписал чемпиона Европы-2016

Ренату Санчеш возвращается в «Бенфику»

05 августа 2024, 22:30 | Обновлено 05 августа 2024, 22:31
383
1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Трубина подписал чемпиона Европы-2016
ФК Бенфика. Ренату Санчеш

Клуб Анатолия Трубина, «Бенфика», официально сообщил о подписании полузащитника «ПСЖ» и сборной Португалии Ренату Санчеша. Речь идет об аренде 26-летнего хавбека на один год.

Аренда Санчеша стала частью сделки, в рамках которой «Бенфика» продала в «ПСЖ» Жоау Невеша за 70 миллионов евро.

Санчеш является воспитанником «Бенфики», он покинул клуб в 2016 году после победы на чемпионате Европы в составе сборной Португалии. Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Роме», где провел 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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Ренату Санчеш Бенфика ПСЖ аренда игрока трансферы трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: ФК Бенфика
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Комментарии 1
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Milan1990
От Бенфика не дураки! Провели равноценный обмен практически, только ввзяли ещё 60 млн. Этот парень сыграет на таком же уровне, а за год они ещё одного обкатают молодого, которого продадут за 50-60 млн.
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