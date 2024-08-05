Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал таланта Бенфики за 60+ миллионов евро
Франция
05 августа 2024, 17:26 | Обновлено 05 августа 2024, 17:27
1127
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал таланта Бенфики за 60+ миллионов евро

Невеш перебрался в парижскую команду

05 августа 2024, 17:26 | Обновлено 05 августа 2024, 17:27
1127
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал таланта Бенфики за 60+ миллионов евро
ФК ПСЖ. Жоау Невеш

Клуб Лиги 1 ПСЖ на официальном сайте подтвердил подписание центрального полузащитника «Бенфики» и сборной Португалии Жоау Невеша.

Игрок подписал контракт до середины 2029 года. Официально информации о сумме трансфера нет, но ранее сообщалось, что Орлы получат 60 миллионов евро + 10 миллионов бонусов.

19-летний Невеш в минувшем сезоне забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. На Евро-2024 Жоау провел 2 матча.

По теме:
Источник: Батагов продолжит карьеру в Турции, названа сумма трансфера
КУХАРЕВИЧ: «Возвращение в Хиберниан - это хорошая возможность для меня»
Довбик признался, о чем говорил с Де Росси и Фридкиными перед трансфером
Бенфика трансферы ПСЖ трансферы Лиги 1 Жоау Невеш
Иван Зинченко Источник: ФК ПСЖ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
Олимпийские игры | 04 августа 2024, 18:55 121
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже

Соперником украинца в полуфинале ОИ был Арлен Лопес из Кубы

Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
Футбол | 05 августа 2024, 01:55 0
Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря

Карло хочет, чтобы Кепа вернулся в «Реал»

Коростылев не смог завоевать медаль в стрельбе из скорострельного пистолета
Олимпийские игры | 05.08.2024, 10:55
Коростылев не смог завоевать медаль в стрельбе из скорострельного пистолета
Коростылев не смог завоевать медаль в стрельбе из скорострельного пистолета
Холифилд назвал боксера современности, которого ему трудно было бы победить
Бокс | 05.08.2024, 07:25
Холифилд назвал боксера современности, которого ему трудно было бы победить
Холифилд назвал боксера современности, которого ему трудно было бы победить
Марокко U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Олимпиады
Олимпийские игры | 05.08.2024, 18:01
Марокко U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Олимпиады
Марокко U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Олимпиады
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский гимнаст разнес судейство после выступления в финале Олимпиады
Украинский гимнаст разнес судейство после выступления в финале Олимпиады
04.08.2024, 19:48 17
Олимпийские игры
Магучих выиграла золото Олимпийских игр 2024! У Геращенко – бронза!
Магучих выиграла золото Олимпийских игр 2024! У Геращенко – бронза!
04.08.2024, 22:15 101
Олимпийские игры
После возвращения с Олимпиады новичок Руха забил 4 гола
После возвращения с Олимпиады новичок Руха забил 4 гола
04.08.2024, 11:40 3
Футбол
Довбик дебютировал за Рому в игре против клуба Яремчука. Сыграли вничью
Довбик дебютировал за Рому в игре против клуба Яремчука. Сыграли вничью
03.08.2024, 20:17 1
Футбол
Барселона – Реал Мадрид – 2:1. Как пропустил Куртуа. Видео голов и обзор
Барселона – Реал Мадрид – 2:1. Как пропустил Куртуа. Видео голов и обзор
04.08.2024, 16:52 1
Футбол
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
04.08.2024, 23:51 3
Олимпийские игры
Солидная сумма. Известно, сколько заработали Харлан и компания за золото ОИ
Солидная сумма. Известно, сколько заработали Харлан и компания за золото ОИ
04.08.2024, 07:01 12
Олимпийские игры
Довбик обратился к Жироне и ее болельщикам после трансфера в Рому
Довбик обратился к Жироне и ее болельщикам после трансфера в Рому
05.08.2024, 10:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем