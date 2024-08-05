Франция05 августа 2024, 17:26 | Обновлено 05 августа 2024, 17:27
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ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал таланта Бенфики за 60+ миллионов евро
Невеш перебрался в парижскую команду
05 августа 2024, 17:26 | Обновлено 05 августа 2024, 17:27
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Клуб Лиги 1 ПСЖ на официальном сайте подтвердил подписание центрального полузащитника «Бенфики» и сборной Португалии Жоау Невеша.
Игрок подписал контракт до середины 2029 года. Официально информации о сумме трансфера нет, но ранее сообщалось, что Орлы получат 60 миллионов евро + 10 миллионов бонусов.
19-летний Невеш в минувшем сезоне забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. На Евро-2024 Жоау провел 2 матча.
🆕🔴🔵#WelcomeJoãoNeves pic.twitter.com/YhFKxtzHWI— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 5, 2024
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