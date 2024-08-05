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  4. ШОВКОВСКИЙ: «Мы хотим подарить украинцам приятные эмоции»
Лига чемпионов
05 августа 2024, 22:21 |
389
0

ШОВКОВСКИЙ: «Мы хотим подарить украинцам приятные эмоции»

Главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от первого матча Q3 Лиги чемпионов с «Рейнджерс»

05 августа 2024, 22:21 |
389
0
ШОВКОВСКИЙ: «Мы хотим подарить украинцам приятные эмоции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился ожиданиями от первого матча Q3 Лиги чемпионов с «Рейнджерс»:

«Мы хотим подарить украинцам приятные эмоции, ведь их сейчас им очень не хватает. Олимпиада, которая сейчас проходит в Париже, и выступления наших олимпийцев, медали, которые они получили – это добавляет веры в то, что, несмотря на все эти неудачи и войну в Украине, мы можем пройти этот этап, преодолеть его, выстоять. Мы хотим подарить положительные эмоции нашим мужественным воинам и даже обычным людям, потому что сейчас очень сложный момент.

Последние 10 лет были трудными для «Рейнджерс», но клубу удалось снова подняться, играть в высшем дивизионе, играть в Лиге чемпионов, выигрывать трофеи в Шотландии. Сейчас они по пути возвращения к традициям своего клуба. У них есть команда игроков, очень хорошо играющих на финальной стадии. У них хорошие игроки в нападении и очень хорошие вингеры. Команда опытная, амбициозная, очень быстрая в футболе».

Матчи Q3 Лиги чемпионов пройдут 6/7 и 13 августа. Первый матч киевляне проведут на условно домашней арене в польском Люблине, а ответная игра пройдет в шотландском Глазго.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо Александр Шовковский
Алексей Тиньков Источник: Daily Record
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