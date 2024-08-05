ШОВКОВСКИЙ: «Мы хотим подарить украинцам приятные эмоции»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился ожиданиями от первого матча Q3 Лиги чемпионов с «Рейнджерс»:

«Мы хотим подарить украинцам приятные эмоции, ведь их сейчас им очень не хватает. Олимпиада, которая сейчас проходит в Париже, и выступления наших олимпийцев, медали, которые они получили – это добавляет веры в то, что, несмотря на все эти неудачи и войну в Украине, мы можем пройти этот этап, преодолеть его, выстоять. Мы хотим подарить положительные эмоции нашим мужественным воинам и даже обычным людям, потому что сейчас очень сложный момент.

Последние 10 лет были трудными для «Рейнджерс», но клубу удалось снова подняться, играть в высшем дивизионе, играть в Лиге чемпионов, выигрывать трофеи в Шотландии. Сейчас они по пути возвращения к традициям своего клуба. У них есть команда игроков, очень хорошо играющих на финальной стадии. У них хорошие игроки в нападении и очень хорошие вингеры. Команда опытная, амбициозная, очень быстрая в футболе».

Матчи Q3 Лиги чемпионов пройдут 6/7 и 13 августа. Первый матч киевляне проведут на условно домашней арене в польском Люблине, а ответная игра пройдет в шотландском Глазго.