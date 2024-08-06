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  4. Мудрик откровенно рассказал, в чем он лучше всех игроков Челси
Англия
06 августа 2024, 01:26 |
157
0

Мудрик откровенно рассказал, в чем он лучше всех игроков Челси

Михаил отметил свою скорость

06 августа 2024, 01:26 |
157
0
Мудрик откровенно рассказал, в чем он лучше всех игроков Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний украинский вингер английского «Челси» Михаил Мудрик назвал самого быстрого игрока лондонского клуба.

– Кто сейчас самый быстрый игрок в «Челси»?

– По моему мнению, это я, но у нас на самом деле много быстрых футболистов в команде. Например, Армандо Броя и Мало Гюсто, оба быстрые, но не настолько, как я, – рассказал Мудрик.

В прошлом сезоне Мудрик сыграл за «Челси» во всех турнирах 41 матч, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мудрик сменил прическу.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитро Олійник Источник
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