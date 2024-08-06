Мудрик откровенно рассказал, в чем он лучше всех игроков Челси

23-летний украинский вингер английского «Челси» Михаил Мудрик назвал самого быстрого игрока лондонского клуба.



– Кто сейчас самый быстрый игрок в «Челси»?



– По моему мнению, это я, но у нас на самом деле много быстрых футболистов в команде. Например, Армандо Броя и Мало Гюсто, оба быстрые, но не настолько, как я, – рассказал Мудрик.



В прошлом сезоне Мудрик сыграл за «Челси» во всех турнирах 41 матч, забил семь голов и отдал две результативные передачи.



Ранее сообщалось, что Мудрик сменил прическу.