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Украина. Премьер лига
06 августа 2024, 02:39 |
249
0

Известно, при каком условии Шапаренко может покинуть Динамо уже этим летом

Руководство «Динамо» рассчитывает дороже продать украинца

06 августа 2024, 02:39 |
249
0
Известно, при каком условии Шапаренко может покинуть Динамо уже этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, киевский клуб не спешит продавать украинца. Причина – «Динамо» имеет шанс попасть в основную стадию Лиги чемпионов, где, в случае хорошей игры Шапаренко, цена на него значительно возрастет. В случае неудачи киевского клуба в квалификации ЛЧ киевляне рассмотрят трансфер Шапаренко уже этим летом.

Напомним, в третьем раунде квалификации ЛЧ «Динамо» сыграет с «Рейнджерс», а в случае прохода в четвертый раунд квалификации киевлян уже ждет австрийский «РБ Зальцбург».

В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро.

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Игорь Цыганык Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ Лига чемпионов
Дмитро Олійник Источник: Циганик LIVE
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