Известно, при каком условии Шапаренко может покинуть Динамо уже этим летом

25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.



По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, киевский клуб не спешит продавать украинца. Причина – «Динамо» имеет шанс попасть в основную стадию Лиги чемпионов, где, в случае хорошей игры Шапаренко, цена на него значительно возрастет. В случае неудачи киевского клуба в квалификации ЛЧ киевляне рассмотрят трансфер Шапаренко уже этим летом.



Напомним, в третьем раунде квалификации ЛЧ «Динамо» сыграет с «Рейнджерс», а в случае прохода в четвертый раунд квалификации киевлян уже ждет австрийский «РБ Зальцбург».

В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро.