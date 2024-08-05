Один из героев Евро-2024 может перейти в топ-клуб АПЛ
«Ливерпуль» проявляет интерес к вратарю «Валенсии» и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили
«Ливерпуль» проявляет интерес к вратарю «Валенсии» и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили.
Об этом сообщает издание Relevo. В ближайшие дни запланирована встреча представителей клубов для обсуждения возможного трансфера.
Мерсисайдцы рассматривают 23-летнего голкипера как потенциальную замену нынешнему вратарю Алиссону. Несмотря на то, что бразилец остается в команде как минимум на сезон, «красные» хотят приобрести Мамардашвили сейчас, ожидая роста его стоимости.
В случае подписания контракта, «Ливерпуль» может сразу отправить грузинского вратаря в аренду, предпочтительно в другой английский клуб. Сам Мамардашвили заинтересован в переходе и готов рассмотреть вариант с арендой.
На Евро-2024 грузинский вратарь установил рекорд.
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