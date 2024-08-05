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Англия
05 августа 2024, 21:15 | Обновлено 05 августа 2024, 22:34
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0

Один из героев Евро-2024 может перейти в топ-клуб АПЛ

«Ливерпуль» проявляет интерес к вратарю «Валенсии» и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили

05 августа 2024, 21:15 | Обновлено 05 августа 2024, 22:34
1125
0
Один из героев Евро-2024 может перейти в топ-клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Мамардашвили

«Ливерпуль» проявляет интерес к вратарю «Валенсии» и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили.

Об этом сообщает издание Relevo. В ближайшие дни запланирована встреча представителей клубов для обсуждения возможного трансфера.

Мерсисайдцы рассматривают 23-летнего голкипера как потенциальную замену нынешнему вратарю Алиссону. Несмотря на то, что бразилец остается в команде как минимум на сезон, «красные» хотят приобрести Мамардашвили сейчас, ожидая роста его стоимости.

В случае подписания контракта, «Ливерпуль» может сразу отправить грузинского вратаря в аренду, предпочтительно в другой английский клуб. Сам Мамардашвили заинтересован в переходе и готов рассмотреть вариант с арендой.

На Евро-2024 грузинский вратарь установил рекорд.

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Гиорги Мамардашвили трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Валенсия Ливерпуль
Алексей Тиньков Источник: Relevo
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