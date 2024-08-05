Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КЕМКИН: «Рад, что подписал контракт с Карпатами»
Украина. Премьер лига
05 августа 2024, 21:04 |
204
0

Александр КЕМКИН: «Рад, что подписал контракт с Карпатами»

Вратарь уже дебютировал за новую команду в первом туре чемпионата УПЛ

05 августа 2024, 21:04 |
204
0
Александр КЕМКИН: «Рад, что подписал контракт с Карпатами»
ФК Карпаты. Александр Кемкин

После возвращения в УПЛ футболисты «Карпат» в стартовом туре разошлись миром в Ровно с «Вересом» – 0:0.

Вратарь «зелено-белых» Александр Кемкин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какой из ударов хозяев был самый опасный:

«Это был мой дебют во львовской команде и конечно, хотелось сохранить свои владения нетронутыми. В Ровно гостям пришлось чаще защищаться, хотя нельзя сказать, что преимущество «Вереса» было ощутимым. В частности, я ждал от хозяев более активного прессинга, поскольку этого не произошло, то у меня была возможность не только подыгрывать партнерам по обороне, но и делать длинные первые передачи. Хочется верить, что «зелено-белые» с каждой игрой будут прибавлять, прежде всего, в атаке.

Что касается ударов по моим воротам, то опасными были плотные «выстрелы» Виталия Дахновского, которые удалось отбить. Справедливости ради следует сказать, что однажды и я был не безгрешен, однако, к счастью, бразильский легионер хозяев Яго с выгодной позиции промахнулся.

Завтра проанализируем игру в Ровно с тренерским штабом, а затем начнем подготовку к следующему календарному поединку с «Кривбассом». Я очень доволен, что подписал с «Карпатами» 3-летний контракт, уверен, что это шаг вперед в моей карьере».

Ранее главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал ничью с «Вересом».

По теме:
Проблемы Оболони на старте сезона УПЛ: минус четыре игрока
Легионер Ворсклы не хочет возвращаться в команду
Жирона просматривает украинского защитника
Александр Кемкин Карпаты Львов инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Георгий СУДАКОВ: «Я удивлен, что такое поле допускают в УПЛ»
Футбол | 05 августа 2024, 20:10 7
Георгий СУДАКОВ: «Я удивлен, что такое поле допускают в УПЛ»
Георгий СУДАКОВ: «Я удивлен, что такое поле допускают в УПЛ»

Шахтер все равно легко забил 5 голов

Ковтун завоевал для Украины еще одну медаль ОИ-2024! Илья выиграл серебро
Олимпийские игры | 05 августа 2024, 13:25 32
Ковтун завоевал для Украины еще одну медаль ОИ-2024! Илья выиграл серебро
Ковтун завоевал для Украины еще одну медаль ОИ-2024! Илья выиграл серебро

Для Ковтуна это первая олимпийская медаль 

Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 04.08.2024, 23:51
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
ФОТО. Кто выиграл 100-метровку? Обнародован четкий кадр финиша на ОИ-2024
Олимпийские игры | 05.08.2024, 00:05
ФОТО. Кто выиграл 100-метровку? Обнародован четкий кадр финиша на ОИ-2024
ФОТО. Кто выиграл 100-метровку? Обнародован четкий кадр финиша на ОИ-2024
ФОТО. Усик отреагировал на выход Хижняка в золотой финал Олимпиады в Париже
Олимпийские игры | 05.08.2024, 07:05
ФОТО. Усик отреагировал на выход Хижняка в золотой финал Олимпиады в Париже
ФОТО. Усик отреагировал на выход Хижняка в золотой финал Олимпиады в Париже
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Баколе признался, кто его больше поразил в спаррингах: Усик или Фьюри
Баколе признался, кто его больше поразил в спаррингах: Усик или Фьюри
04.08.2024, 07:11 5
Бокс
Ребров критически обратился к гранду УПЛ, который не отпустил игрока на ОИ
Ребров критически обратился к гранду УПЛ, который не отпустил игрока на ОИ
05.08.2024, 15:12 1
Футбол
Холифилд назвал боксера современности, который опаснее Майка Тайсона
Холифилд назвал боксера современности, который опаснее Майка Тайсона
04.08.2024, 07:58 7
Бокс
Холифилд назвал боксера современности, которого ему трудно было бы победить
Холифилд назвал боксера современности, которого ему трудно было бы победить
05.08.2024, 07:25
Бокс
Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
05.08.2024, 06:47 85
Футбол
Пресс-служба Олимпиады – про медаль Магучих: «Дремота приносит вам золото»
Пресс-служба Олимпиады – про медаль Магучих: «Дремота приносит вам золото»
04.08.2024, 22:58 1
Олимпийские игры
Тибо КУРТУА: «Лунин хочет продолжать играть»
Тибо КУРТУА: «Лунин хочет продолжать играть»
04.08.2024, 08:52 3
Футбол
Ребров назвал игрока сборной, которого не хватало на Евро. Почему не играл?
Ребров назвал игрока сборной, которого не хватало на Евро. Почему не играл?
05.08.2024, 13:57 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем