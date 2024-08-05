Александр КЕМКИН: «Рад, что подписал контракт с Карпатами»

После возвращения в УПЛ футболисты «Карпат» в стартовом туре разошлись миром в Ровно с «Вересом» – 0:0.

Вратарь «зелено-белых» Александр Кемкин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какой из ударов хозяев был самый опасный:

«Это был мой дебют во львовской команде и конечно, хотелось сохранить свои владения нетронутыми. В Ровно гостям пришлось чаще защищаться, хотя нельзя сказать, что преимущество «Вереса» было ощутимым. В частности, я ждал от хозяев более активного прессинга, поскольку этого не произошло, то у меня была возможность не только подыгрывать партнерам по обороне, но и делать длинные первые передачи. Хочется верить, что «зелено-белые» с каждой игрой будут прибавлять, прежде всего, в атаке.

Что касается ударов по моим воротам, то опасными были плотные «выстрелы» Виталия Дахновского, которые удалось отбить. Справедливости ради следует сказать, что однажды и я был не безгрешен, однако, к счастью, бразильский легионер хозяев Яго с выгодной позиции промахнулся.

Завтра проанализируем игру в Ровно с тренерским штабом, а затем начнем подготовку к следующему календарному поединку с «Кривбассом». Я очень доволен, что подписал с «Карпатами» 3-летний контракт, уверен, что это шаг вперед в моей карьере».

Ранее главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал ничью с «Вересом».