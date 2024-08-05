79-летний Луческу согласился возглавить Румынию. Когда объявят официально?

Бывший наставник «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу согласился возглавить национальную сборную Румынии, сообщает журналист Эмануэль Рошу в социальной сети Х.

Завтра, 6 августа, состоится пресс-конференция, на которой, как ожидается, о назначении 79-летнего Луческу будет объявлено официально.

Перед Луческу будет стоять задача вывести румын в финальную часть чемпионата мира-2026, которая состоится в США, Канаде и Мексике.

Отметим, что пока неясно, с кем Румыния будет оспаривать право поехать на ЧМ-2026, так как жеребьевка европейской квалификации состоится лишь в декабре нынешнего года, а сам соревновательный процесс будет длиться с марта 2025-го по март 2026-го.

Еще накануне Луческу не подтверждал, что согласился возглавить сборную Румынии, заявив, что пока не дал своего ответа.

Ранее Луческу уже возглавлял сборную Румынии. Это было на заре его тренерской карьеры – с 1981 по 1986 годы.