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  4. 79-летний Луческу согласился возглавить Румынию. Когда объявят официально?
Румыния
05 августа 2024, 20:36 |
632
1

79-летний Луческу согласился возглавить Румынию. Когда объявят официально?

Перед опытным наставником будет стоять одна задача – выйти на чемпионат мира

05 августа 2024, 20:36 |
632
1
79-летний Луческу согласился возглавить Румынию. Когда объявят официально?
x.com/Emishor. Мирча Луческу

Бывший наставник «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу согласился возглавить национальную сборную Румынии, сообщает журналист Эмануэль Рошу в социальной сети Х.

Завтра, 6 августа, состоится пресс-конференция, на которой, как ожидается, о назначении 79-летнего Луческу будет объявлено официально.

Перед Луческу будет стоять задача вывести румын в финальную часть чемпионата мира-2026, которая состоится в США, Канаде и Мексике.

Отметим, что пока неясно, с кем Румыния будет оспаривать право поехать на ЧМ-2026, так как жеребьевка европейской квалификации состоится лишь в декабре нынешнего года, а сам соревновательный процесс будет длиться с марта 2025-го по март 2026-го.

Еще накануне Луческу не подтверждал, что согласился возглавить сборную Румынии, заявив, что пока не дал своего ответа.

Ранее Луческу уже возглавлял сборную Румынии. Это было на заре его тренерской карьеры – с 1981 по 1986 годы.

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Мирча Луческу сборная Румынии по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк назначение тренера ЧМ-2026 по футболу
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Heyter
Во дед неугомонный, да иди ты уже на пенсию,отдохни...
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