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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Сборная Румынии? Я еще не дал ответа»
Лига наций
04 августа 2024, 10:52 |
130
1

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Сборная Румынии? Я еще не дал ответа»

Экс-тренер «Динамо» Киев – о своем будущем

04 августа 2024, 10:52 |
130
1
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Сборная Румынии? Я еще не дал ответа»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что он вскоре возглавит сборную Румынии:

«Неоднократно говорил, что больше не заинтересован в возвращении в сборную Румынии, но сейчас это особая ситуация. Эдвард Йорданеску покинул сборную, к сожалению, после Евро, Георге Хаджи отказался, времени до первых матчей Лиги наций очень мало, вариантов тоже.

Это также одна из причин, почему я пока что нахожусь в периоде серьезного анализа по предложению федерации. Повторяю и подчеркиваю, чтобы всем было понятно: я ничего не принял, я все еще думаю об этом, я не дал никому никакого ответа».

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Источник: Луческу в ближайшее время возглавит сборную Румынии
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Мирча Луческу сборная Румынии по футболу Лига наций
Олег Дидух Источник: Gazeta Sporturilor
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