Мирча ЛУЧЕСКУ: «Сборная Румынии? Я еще не дал ответа»
Экс-тренер «Динамо» Киев – о своем будущем
Бывший тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что он вскоре возглавит сборную Румынии:
«Неоднократно говорил, что больше не заинтересован в возвращении в сборную Румынии, но сейчас это особая ситуация. Эдвард Йорданеску покинул сборную, к сожалению, после Евро, Георге Хаджи отказался, времени до первых матчей Лиги наций очень мало, вариантов тоже.
Это также одна из причин, почему я пока что нахожусь в периоде серьезного анализа по предложению федерации. Повторяю и подчеркиваю, чтобы всем было понятно: я ничего не принял, я все еще думаю об этом, я не дал никому никакого ответа».
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