Мирча ЛУЧЕСКУ: «Сборная Румынии? Я еще не дал ответа»

Бывший тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что он вскоре возглавит сборную Румынии:

«Неоднократно говорил, что больше не заинтересован в возвращении в сборную Румынии, но сейчас это особая ситуация. Эдвард Йорданеску покинул сборную, к сожалению, после Евро, Георге Хаджи отказался, времени до первых матчей Лиги наций очень мало, вариантов тоже.

Это также одна из причин, почему я пока что нахожусь в периоде серьезного анализа по предложению федерации. Повторяю и подчеркиваю, чтобы всем было понятно: я ничего не принял, я все еще думаю об этом, я не дал никому никакого ответа».